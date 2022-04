Οικονομία

Δελφοί – Τόνι Μπλερ: αν στη Ρωσία υπήρχε δημοκρατία η Ουκρανία δεν θα είχε συμβεί

Ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών για τον πόλεμο της Ουκρανίας και την Ευρώπη.

“Δεν μπορώ να φανταστώ τον Πούτιν της προηγούμενης εποχής να κάνει ένα τόσο λάθος υπολογισμό”, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Τόνι Μπλερ στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς 6-9 Απριλίου και τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. της προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Στη συζήτηση που είχαν με τον Αλέξη Παπαχελά, ο Τονι Μπλέρ είπε “ήξερα τον Πούτιν σε δύο διαφορετικές φάσεις. Το άγχος μου είναι ότι τώρα βλέπουμε μια τρίτη ενσάρκωση του Πούτιν. Δεν μπορώ να φανταστώ τον Πούτιν της προηγούμενης εποχής να κάνε ένα τόσο λάθος υπολογισμό όπως κάνει σήμερα. Αν αυτό συμβεί σημαίνει ότι περιτριγυρίζεστε από ανθρώπους που δεν θα σας πουν αυτό που δεν θέλετε να ακούσετε”.

“Όσον αφορά στη Ρωσία, ποτέ δεν ξέρω αν θα πρέπει να ανησυχούμε ή να ανησυχούμε πάρα πολύ”, δήλωσε ο κ. Μπλερ, Πρόεδρος του Tony Blair Institute for Global Change και συμπλήρωσε ότι “σε βάθος χρόνου η Ουκρανία θα αναδυθεί ως μια πιο δυνατή χώρα με Ευρωπαϊκή προοπτική και η Ρωσία θα γίνει πιο αδύναμη”.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία “θα ενώσει την Ευρώπη και οι δημοκρατίες θα ανακαλύψουν ξανά τις βασικές τους αξίες”, εκτίμησε ο κ. Μπλερ.

Μιλώντας για τον λαϊκισμό στην Ευρώπη ανέφερε ότι “ο λαϊκισμός υπάρχει στην Ευρώπη, υπάρχει και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι σημαντικό να ορίσουμε τι είναι λαϊκισμός. Εγώ ορίζω τον λαϊκισμό ως την αποδοχή του παράπονου και της εκμετάλλευσής του παρά της αντιμετώπισής του. Η σωστή πολιτική είναι να δίνεις την απάντηση και όχι να βασίζεσαι στον θυμό. Ο λαϊκισμός της δεξιάς κερδίζει τη δύναμή του αν η αριστερά επιδιώκει επίσης τη δική του εκδοχή. Εξακολουθώ να πιστεύω ακράδαντα ότι η μέση οδός της πολιτικής είναι το σωστό μέρος για να είναι κάποιος”.

Σχετικά με τον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη σύγχρονη πολιτική, ο Τόνι Μπλερ παραδέχτηκε ότι “το Twitter δεν ήταν έδω όταν ήμουν Πρωθυπουργός και δεν είχα καν κινητό τηλέφωνο!” Συνέχισε λέγοντας ότι “πρέπει να έχεις τη δύναμη ως ηγέτης να κατανοείς τι είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να προσέχεις να μην παρεξηγείς κάποιες φωνές ως τη γνώμη της κοινωνίας. Ο κόσμος δεν είναι ανόητος και συνειδητοποιεί ότι υπάρχει ανάγκη για ηγεσία”.

Έστειλε επίσης ένα μήνυμα στους πολίτες: “Λέω στους ανθρώπους, εμπιστευθείτε τον ηγέτη που δεν λέει αυτό που θέλετε να ακούσετε, γιατί σημαίνει ότι πιστεύει πραγματικά σε αυτό που κάνει. Τα προβλήματα του σημερινού κόσμου είναι περίπλοκα και χρειάζονται ανθρώπους που τα μελετούν και τα αναλύουν και σχεδιάζουν πολιτική βασισμένη σε στοιχεία και όχι στην πρώτη σκέψη που τους έρχεται στο μυαλό μόνο και μόνο για να ευχαριστήσουν το κοινό”.

“Το πρόβλημα που έχουμε με τη δημοκρατία είναι πώς να την κάνουμε αποτελεσματική, να ολοκληρώνουμε τα έργα και να έχουμε διάρκεια”, πρόσθεσε χρησιμοποιώντας την περίπτωση των ΗΠΑ όπου υπάρχει η ανάγκη “να διατηρηθεί ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, να μην υπάρχει μετατόπιση από τη μια πλευρά στην άλλη η οποία μπερδεύει τους ξένους συνεργάτες. Στις ΗΠΑ φαίνεται ότι υπάρχει ένας πολιτισμικός πόλεμος μεταξύ των δύο πολιτικών πλευρών.”

“Βλέπω χώρες να αγωνίζονται με δημοκρατικά συστήματα” σημείωσε ο Τόνι Μπλερ “έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε με τη δημοκρατία, αλλά ας είμαστε ξεκάθαροι, αν στη Ρωσία υπήρχε δημοκρατία η Ουκρανία δεν θα είχε συμβεί. Η Δύση πρέπει να μπει σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, να αναγνωρίσει ποια είναι τα προβλήματα της δημοκρατίας, να συνειδητοποιήσει ότι είναι ένας εντελώς νέος κόσμος σήμερα”.

