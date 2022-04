Κοινωνία

Κορονοϊός - Μέκκα: περισσότεροι προσκυνητές στο φετινό Χατζ

Μετά από δύο χρόνια πανδημίας, οι Αρχές της Σαουδικής Αραβίας, αυξάνουν τον αριθμό των προσκυνητών.

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επιτρέψει σε ένα εκατομμύριο μουσουλμάνους, Σαουδάραβες ή ξένους, να μετάσχουν φέτος στο Χατζ, το ετήσιο προσκύνημα στην Μέκκα, αυξάνοντας σαφώς τον αριθμό των προσκυνητών σε σχέση με αυτόν που επέτρεψαν τις δύο προηγούμενες χρονιές λόγω της πανδημίας της COVID-19.

Το υπουργείο που είναι αρμόδιο για το Χατζ "επέτρεψε σε ένα εκατομμύριο προσκυνητές, ξένους ή Σαουδάραβες, να κάνουν το Χατζ φέτος", σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε αυτό.

Η κυβέρνηση θέλει να εγγυηθεί την ασφάλεια των προσκυνητών "διασφαλίζοντας παράλληλα ότι όσο το δυνατόν περισσότεροι μουσουλμάνοι σε όλον τον κόσμο θα μπορέσουν να κάνουν το Χατζ", συνεχίζει το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Οι προσκυνητές στη Μέκκα φέτος θα πρέπει να είναι κάτω των 65 ετών και πλήρως εμβολιασμένοι κατά του νέου κορονοϊού, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων SPA, επικαλούμενο την ανακοίνωση αυτή του υπουργείου.

Οι προσκυνητές από το εξωτερικό θα επιτραπούν φέτος, αλλά θα πρέπει να παρουσιάσουν ένα αρνητικό διαγνωστικό τεστ για τον νέο κορονοϊό ενώ θα τηρηθούν επίσης μέτρα προφύλαξης για την υγεία.

Πέρυσι η Σαουδική Αραβία είχε περιορίσει το ετήσιο Χατζ σε 60.000 συμμετέχοντες από τη χώρα, σε σύγκριση με τους περίπου 2.500 προσκυνητές από όλον τον κόσμο που μετείχαν πριν από την πανδημία.

Οι επισκέψεις στους ιερότερους τόπους του Ισλάμ στην Μέκκα και την Μεδίνα για το Χατζ που διαρκεί μια εβδομάδα και για το 'μικρό προσκύνημα' που μπορεί να γίνει οποτεδήποτε μέσα στη χρονιά, το Ούμρα, απέφεραν πριν από την πανδημία του νέου κορονοϊού στο βασίλειο περίπου 12 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

