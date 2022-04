Βασίλισσα Ελισάβετ: η συγκινητική ανάρτηση για την επέτειο θανάτου του Πρίγκιπα Φίλιππου

Η ανάρτηση του παλατιού έναν χρόνο από τον θάνατο του Πρίγκιπα Φίλιππου και η κατάσταση υγείας της Βασίλισσας.

Ένας χρόνος έχει περάσει από τον θάνατο του πρίγκιπα Φίλιππου και η βασίλισσα Ελισάβετ, τιμά τη μνήμη του με μία συγκινητική ανάρτηση.

Η βασίλισσα Ελισάβετ και ο πρίγκιπας Φίλιππος ήταν παντρεμένοι για 70 χρόνια.

Μετά τον θάνατο του Δούκα του Εδιμβούργου, η κατάσταση της υγείας της βασίλισσας φαίνεται να έχει καταπέσει, καθώς μείωσε αισθητά τις δημόσιες εμφανίσεις της, με την τελευταία ανακοίνωση νααναφέρει πως στη λειτουργία της Μ. Πέμπτης, θα εκπροσωπηθεί από τον πρίγκιπα Κάρολο, λόγω δυσκολίας στη μετακίνηση.

Στην επέτειο θανάτου του αγαπημένου της, ο λογαριασμό της βασίλισσας στο twitter ανήρτησε ένα συγκινητικό βίντεο με στιγμιότυπα της βασίλισσας Ελισάβετ και του πρίγκιπα Φίλιππου.

