Κόσμος

Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν: Δωρεά 10 δις ευρώ για την Ουκρανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε τη βοήθεια που κατάφεραν να συγκεντρώσουν οι πολίτες με την παρακίνηση καλλιτεχνών.

Η διεθνής διάσκεψη δωρητών για την Ουκρανία επέτρεψε να συγκεντρωθούν 10,1 δισεκατομμύρια ευρώ που προορίζονται να δοθούν για την υποστήριξη της χώρας αυτής στην οποία εισέβαλε ο ρωσικός στρατός, ανακοίνωσε σήμερα από τη Βαρσοβία η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Πολωνία φιλοξένησε σήμερα τη διάσκεψη των δωρητών προκειμένου να βοηθήσει τους περισσότερους από 11 εκατομμύρια ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην Ουκρανία λόγω της εισβολής της Ρωσίας και να καταφύγουν σε γειτονικές χώρες ή τους εσωτερικά εκτοπισμένους.

Η εκστρατεία Stand Up for Ukraine με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για τους Ουκρανούς πρόσφυγες διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό και τη διεθνή οργάνωση Global Citizen.

Καλλιτέχνες όπως ο 'Ελτον Τζον, η Αλάνις Μορισέτ, η 'Ανι Λένοξ και ο Κρις Ροκ συμμετείχαν επίσης στην εκστρατεία δίπλα σε παγκόσμιους ηγέτες που δεσμεύτηκαν εξ ονόματος της χώρας τους να συγκεντρώσουν δισεκατομμύρια δολάρια.

"Είμαστε συντετριμμένοι βλέποντας τα δεινά των ανθρώπων στην Ουκρανία", έγραψε ο Έλτον Τζον στο Facebook.

Ο 75χρονος θρύλος της ποπ κάλεσε τους θαυμαστές του "να βοηθήσουν τους ανθρώπους των οποίων η ζωή ανατράπηκε και οι οποίοι εγκατέλειψαν τα πάντα για να έχουν μια πιο ασφαλή ζωή".

"Κανείς δεν θα έπρεπε να ζήσει αυτού του είδους την τραγωδία", πρόσθεσε ο Έλτον Τζον.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε "φανταστικά" τα έσοδα της διάσκεψης. "Ο κόσμος τελικά υποσχέθηκε 9,1 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο της εκστρατείας (Stand up for Ukraine). Επιπλέον, η Κομισιόν, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (BERD), προσθέτει άλλο ένα δισεκατομμύριο για τους εκτοπισμένους στην Ουκρανία. Είναι φανταστικό. Συνεπώς 10,1 δισεκατομμύρια ευρώ", δήλωσε.

Από το ποσό που υποσχέθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 600 εκατομμύρια θα δοθούν στις ουκρανικές αρχές και 400 εκατομμύρια στα "κράτη που συνορεύουν (με την Ουκρανία) και που κάνουν εξαιρετική δουλειά για να βοηθούν τους πρόσφυγες", διευκρίνισε.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, και άλλοι πόροι "θα έρθουν" να προστεθούν στο ποσό αυτό.

"Η αλληλεγγύη των χωρών, των εταιριών και των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο προσφέρει λίγο φως σε αυτή τη σκοτεινή ώρα", δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα. "Το θάρρος των Ουκρανών έχει ήδη ενώσει το σύνολο του δημοκρατικού κόσμου", δήλωσε, καλώντας τη Δύση να επιβάλει περισσότερες κυρώσεις στις ρωσικές τράπεζες και να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Περισσότεροι από 4,3 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους μετά τη ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Ο ΟΗΕ υπολογίζει επίσης σε 7,1 εκατομμύρια τον αριθμό των εσωτερικά εκτοπισμένων.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου - Λέων για Ίριδα: οι συνεντεύξεις “δείχνουν” τον δράστη του εγκλήματος (βίντεο)

Ιωάννα Παλιοσπύρου: με τρομάζει να βλέπω ξανά και ξανά το ίδιο σενάριο



Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία