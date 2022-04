Δελφοί: Ο Τόνι Μπλερ στον ΑΝΤ1 για τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας (βίντεο)

Πολιτική

Αποκλειστική συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού της Βρετανίας στον ΑΝΤ1 και τη Μαρία Σαράφογλου.

Στον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας με δεδομένο τον πόλεμο στην Ουκρανία, στην ανάγκη για μεγαλύτερη διεθνή στήριξη του Κιέβου αλλά και στο τέλος του Πούτιν από το παγκόσμιο γίγνεσθαι, αναφέρθηκε ο Τόνι Μπλέρ, στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στη Μαρία Σαράφογλου και τον ΑΝΤ1 στο περιθώριο του Φόρουμ των Δελφών.

Ο πρώην Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας αναφέρθηκε στον πόλεμο που διαδραματίζεται στο «κατώφλι» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κόστος που έχουν οι κυρώσεις στη Ρωσία και απάντησε στο κατά πόσο μπορεί να αντέξει ο υπόλοιπος κόσμος τον αντίκτυπό τους.

Μίλησε για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ έκανε και εκτίμηση για το τι μέλλει γενέσθαι με το μέλλον του και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο Τόνι Μπλερ είχε αναφερθεί εκτενώς στον Πρόεδρο της Ρωσίας και στην ομιλία του στο πάνελ του 7ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, προβλέποντας παράλληλα ότι, η Ουκρανία θα αναδειχθεί σε μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη μελλοντικά.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Τόνι Μπλερ στη Μαρία Σαράφογλου

