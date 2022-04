Κόσμος

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ζητάει εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι περισσότεροι από 700.000 πολίτες από την περιοχή του Ντονμπάς, έχουν καταφύγει στη Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε στο βραδινό διάγγελμά του την απαίτηση να κηρυχθεί εμπάργκο στο πετρέλαιο που εξάγει η Ρωσία.

«Όταν η τυραννία επιτίθεται εναντίον όλων όσα διατηρούν την ειρήνη στην Ευρώπη, πρέπει να αναληφθεί δράση αμέσως», υποστήριξε ο Oυκρανός πρόεδρος.

«Το εμπάργκο στο πετρέλαιο πρέπει να είναι το πρώτο βήμα. Από όλες τις δημοκρατίες, όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Τότε θα το αισθανθεί η Ρωσία. Τότε θα έχει νόημα για αυτή να επιδιώξει ειρήνη, να σταματήσει την ανώφελη βία», συνέχισε ο κ. Ζελένσκι.

«Ο δημοκρατικός κόσμος ασφαλώς μπορεί να εγκαταλείψει το ρωσικό πετρέλαιο και να το κάνει τοξικό για όλες τις άλλες χώρες», επέμεινε.

Ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους είπε ακόμη πως ο σκοπός της «αντιπολεμικής συμμαχίας μας» είναι να τερματιστεί η σύρραξη «το συντομότερο δυνατόν», κάτι που χαρακτήρισε όχι μόνο «ηθικό καθήκον για όλες τις δημοκρατίες» αλλά και «στρατηγική άμυνας για κάθε πολιτισμένο κράτος».

«Η ρωσική επίθεση δεν πρόκειται να περιοριστεί μόνο στην Ουκρανία», προειδοποίησε ο κ. Ζελένσκι, «ολόκληρο το ευρωπαϊκό σχέδιο είναι στόχος για τη Ρωσία», έκρινε.

Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες από την Ουκρανία στη Ρωσία

Πάνω από 700.000 άνθρωποι από τις περιοχές των αυτονομιστών, το Ντανιέτσκ και το Λουγκάνσκ, καθώς και από άλλες περιοχές της Ουκρανίας, έχουν προσφύγει στη Ρωσία από την 24η Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε αξιωματικός των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Μόνο χθες Σάββατο σχεδόν 27.000 εγκατέλειψαν τις περιοχές όπου διεξάγονται εχθροπραξίες για τη Ρωσία, δήλωσε ο υποστράτηγος Μιχαήλ Μιζίντσεφ.

Ο ανώτερος αξιωματικός του ρωσικού είπε ακόμη πως έχουν διασωθεί 134.000 άνθρωποι από τη Μαριούπολη, στη νότια Ουκρανία, όπου μαίνονται μάχες από τις αρχές του Μαρτίου.

Κατά το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο υποστράτηγος Μιζίντσεφ κατηγόρησε εκ νέου το Κίεβο ότι επιτρέπει τη διαφυγή αμάχων που διατρέχουν κίνδυνο λόγω των μαχών μόνο σε περιοχές ελεγχόμενες από τις ουκρανικές αρχές και όχι προς τη ρωσική επικράτεια. Οι αριθμοί που ανακοινώνει η Μόσχα είναι αδύνατο να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Από την πλευρά του, η ουκρανική κυβέρνηση κατηγορεί τη ρωσική πλευρά για εκπατρισμό Ουκρανών στην επικράτειά της παρά τη θέλησή τους, κάτι που χαρακτηρίζει παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Ήδη προτού αρχίσει αυτή που το Κρεμλίνο αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία, χιλιάδες πολίτες των αυτοανακηρυγμένων «λαϊκών δημοκρατιών» στο ανατολικό τμήμα της χώρας κατέφυγαν στο ρωσικό έδαφος, καθώς η Μόσχα μίλαγε περί επαπειλούμενης ουκρανικής επίθεσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Γκάζι: Πυροβολισμοί έξω από κέντρο διασκέδασης (εικόνες)

Σεισμός στην Θήβα - Αισθητός και στην Αττική

Καιρός: Πρόσκαιρη επιδείνωση και χαλάζι την Κυριακή