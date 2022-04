Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Βομβαρδισμός στο αεροδρόμιο του Ντνίπρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νέα επίθεση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ισοπέδωσε το αεροδρόμιο της πόλης σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Το αεροδρόμιο του Ντνίπρο, μιας μεγάλης πόλης στην ανατολική Ουκρανία, βομβαρδίστηκε και πάλι σήμερα από τους Ρώσους και "καταστράφηκε ολοσχερώς" ανακοίνωσε ο τοπικός περιφερειάρχης.

Ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν σήμερα πυραύλους στις ουκρανικές περιοχές Λουχάνσκ και Ντνίπρο, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι, καταστρέφοντας ολοσχερώς ένα αεροδρόμιο και προκαλώντας ενδεχομένως απώλειες.

Ο Βαλεντίν Ρεζνιτσένκο, περιφερειάρχης του Ντνιπροπετρόφσκ (κεντρική Ουκρανία), δήλωσε πως διασώστες ψάχνουν στα συντρίμμια μιας εγκατάστασης υποδομών που χτυπήθηκε στην πόλη Ζβονέτσκι και πρόσθεσε πως λεπτομέρειες για θύματα θα ανακοινωθούν αργότερα.

"Στη διάρκεια της νύχτας πύραυλοι υψηλής ακρίβειας κατέστρεψαν τη βάση και το αρχηγείο του εθνικιστικού τάγματος Δνείπερος στη Ζβονέτσκι, το οποίο έλαβε πρόσφατα επίσης ενισχύσεις από ξένους μισθοφόρους", ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ο Ρεζνιτσένκο γνωστοποίησε στο Telegram πως σημειώθηκε επίσης επίθεση στο αεροδρόμιο της πόλης Ντνίπρο.

"Το ίδιο το αεροδρόμιο και οι υποδομές σε κοντινή απόσταση καταστράφηκαν. Και οι πύραυλοι εξακολουθούν να πέφτουν", είπε ο Ρεζνιτσένκο.

Ο Ρεζνιτσένκο είχε δηλώσει νωρίτερα πως ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από επίθεση στο Ντνίπρο και πως οι πύραυλοι προκάλεσαν το ξέσπασμα πυρκαγιάς η οποία εντέλει κατασβέστηκε. Πύραυλος έπληξε επίσης ένα κτίριο στον τομέα Πάβλογκραντ, πρόσθεσε.

Ο Σεργκίι Γκαϊντάι, περιφερειάρχης του Λουχάνσκ, μιας περιοχής στην ανατολική Ουκρανία που συνορεύει με τη Ρωσία, έγραψε νωρίτερα στο Telegram ότι ένα σχολείο και ένα πολυώροφο κτίριο χτυπήθηκαν στην πόλη Σεβεροντονέτσκ.

"Ευτυχώς, καμία απώλεια", είπε ο Γκαϊντάι.

Το Reuters δεν ήταν προσώρας σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες.

#BREAKING Airport in the central Ukrainian city of Dnipro has been completely destroyed in fresh Russian shelling, a local official said Sunday#Dnipro #ValentinReznichenko #Ukraine #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/Itn8AhcdzL — AfricaTembelea (@AfricaTembelea) April 10, 2022

Νεκροί και τραυματίες και στο Χάρκοβο

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σήμερα στην ουκρανική πόλη Ντεργκάτσι στη βορειοανατολική επαρχία Χάρκοβο, δήλωσε ο περιφερειάρχης Όλεγκ Σινιεγκούμποφ σε ανάρτησή του στο Facebook.

Οι ρωσικές δυνάμεις διενήργησαν 66 επιθέσεις πυροβολικού σε διάφορες περιοχές, είπε ο περιφερειάρχης και πρόσθεσε:

"Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, υπάρχουν απώλειες. Όπως μπορείτε να δείτε, ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να 'πολεμά' με τον άμαχο πληθυσμό, επειδή δεν έχει καθόλου νίκες στο μέτωπο", είπε ο Σινιεγκούμποφ.

Τo Reuters δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές τις πληροφορίες αυτές.

Ειδήσεις σήμερα:

Τήνος: Δολοφονία εν ψυχρώ του Διευθυντή της Σχολής Αγιογραφίας

Ηλεκτρικό ρεύμα: Μηδενική η τιμή του σήμερα για τρεις ώρες

Τηλεφωνική απάτη: Έτσι πήραν 4000 ευρώ από ηλικιωμένη