Η Σμαράγδα Καρύδη... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Η δημοφιλής ηθοποιός σε μία εκ βαθέων συνέντευξη για την καριέρα της, τον έρωτα και τον Θοδωρή Αθερίδη.

Την Πέμπτη 14 Απριλίου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τη Σμαράγδα Καρύδη.

Η αγαπημένη ηθοποιός μιλά για το ξεκίνημα και για την υπέροχη διαδρομή της στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Ποιος ήταν ο ρόλος που απογείωσε την καριέρα της και ο οποίος προοριζόταν για άλλη ηθοποιό;

Ποια είναι η σημασία του έρωτα στη ζωή της και τι λέει για εκείνην ο Θοδωρής Αθερίδης;

Την Πέμπτη 14 Απριλίου, στις 24:00, η Σμαράγδα Καρύδη μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο «Ενώπιος Ενωπίω».

