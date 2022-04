Κοινωνία

Βίντεο: Αστυνομικοί σπάνε πόρτα για να διασώσουν λιπόθυμη έγκυο

Κλειδωμένη μέσα στο σπίτι της και σε λιπόθυμη κατάσταση ήταν η εγκυμονούσα. Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για τη διάσωσή της.

Σε διάσωση εγκύου που είχε χάσει τις αισθήσεις της, μόνη της μέσα στο σπίτι της, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η γυναίκα είχε να δώσει σημεία ζωής από το προηγούμενο βράδυ και στο σημείο έσπευσαν οι αστυνομικοί.

Διαπίστωσαν ότι, η πόρτα ήταν κλειδωμένη με το κλειδί από μέσα, ενώ εκείνη δεν ανταποκρινόταν και δεν υπήρχε πιθανότητα εισόδου από άλλη είσοδο.

Οι αστυνομικοί ζήτησαν ενισχύσεις από την Άμεση Δράση, τα στελέχη της οποίας έφεραν στο σημείο τον απαραίτητο εξοπλισμό, ώστε να ανοίξει η πόρτα.

Οι ένστολοι έσπασαν την πόρτα, μπήκαν στο σπίτι και εντόπισαν την γυναίκα στον καναπέ του σαλονιού σε λιπόθυμη κατάσταση και αφού την βοήθησαν να ανακτήσει τις αισθήσεις της, συνόδευσαν την μεταφορά της με το ασθενοφόρο μέχρι το νοσοκομείο.

Η ανάρτηση της ΕΛΑΣ

"Απόσπασμα από την αναφορά αστυνομικού της ΔΙ.ΑΣ. 204-1/ Β αλλαγής, σχετικά με το συμβάν:

‘’ … ο επικεφαλής των ομάδων ΔΙ.ΑΣ. 200Β-1 μας πληροφόρησε πως ο σύζυγός της είχε ενημερώσει το 100, αναφέροντας πως η εγκυμονούσα γυναίκα του είχε να δώσει σημεία ζωής από το προηγούμενο βράδυ… αρχίσαμε να ασφαλίζουμε τον χώρο καθώς είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται περίοικοι. Στο σημείο ήρθε και το περιπολικό της Άμεσης Δράσης με κωδικό Β2-2 … η πόρτα ήταν κλειδωμένη με το κλειδί από μέσα, με αδύνατη την είσοδο στο χώρο ακόμα και από εξωτερική πλευρά. Η γυναίκα, κατά την παραμονή μας έξω από το διαμέρισμα, δεν ανταποκρινόταν στην επικοινωνία μαζί μας…. ζητήσαμε το Κέντρο Άμεσης Δράσης να μας ενισχύσει ομάδα Ο.Π.Κ.Ε., με ειδικό εξοπλισμό για να παραβιάσουμε την πόρτα. Σε λίγα λεπτά έφτασε η Κ-209 και με δεδομένο την επείγουσα κατάσταση ΣΠΑΣΑΜΕ την πόρτα…εντοπίσαμε την γυναίκα στον καναπέ του σαλονιού ΣΕ ΛΙΠΟΘΥΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και την βοηθήσαμε να ανακτήσει τις αισθήσεις της. Στο σημείο έφτασαν σταθμός Ε.Κ.Α.Β. και σταθμός Πυροσβεστικής… συνοδεύσαμε από κοινού με την ΔΙ.ΑΣ. 201-1 το ασθενοφόρο μέχρι το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ… περίπου στις 19:30 ώρα η μεταφορά ολοκληρώθηκε επιτυχώς. ‘’

Το περιστατικό έγινε στις 03/04/2022 και ώρα 18:15 στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

