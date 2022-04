Βρετανία: βουλευτής ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου

Κόσμος

Καταδικάστηκε για τις κατηγορίες, τις οποίες αρνείται ο Βρετανός βουλευτής.

Ένας Βρετανός βουλευτής του κυβερνώντος Συντηρητικού κόμματος του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον κρίθηκε ένοχος σήμερα για σεξουαλική κακοποίηση ενός 15χρονου αγοριού αφού προσπάθησε να το εξαναγκάσει να πιει αλκοόλ πριν το κακοποιήσει.

Ο Ιμράν Αχμάντ Καν, 48 ετών, ο οποίος είναι βουλευτής της περιοχής Ουέικφιλντ στη βόρεια Αγγλία, είχε αρνηθεί τις καταγγελίες, αλλά καταδικάστηκε για την κακοποίηση του ανήλικου σε ένα σπίτι το 2008.

Το θύμα είχε αποφασίσει τότε να μην προχωρήσει σε καταγγελία, αλλά όταν ο Αχμάντ Καν εξελέγη βουλευτής το 2019, το παιδί κινήθηκε δικαστικά.

«Σε μεταγενέστερες καταθέσεις του στην αστυνομία είπε στους ανακριτές περισσότερα για το τι είχε συμβεί και χαίρομαι που το δικαστήριο αποδέχτηκε τα αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία που έδωσε το θύμα για το αδίκημα που διέπραξε ο Καν», είπε η Ρόζμαρι Άινσλι από την Εισαγγελική Υπηρεσία της Βρετανίας.

Ο Αχμάντ Καν είχε αποβληθεί από το κόμμα του εν αναμονή της έκβασης της δίκης.

Η καταδίκη του ενδέχεται να προκαλέσει εκλογές για την βουλευτική του έδρα, την οποία κατέλαβε από το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα το 2019, καθώς οποιοσδήποτε τιμωρείται με ποινή φυλάκισης άνω των 12 μηνών διαγράφεται αυτομάτως από μέλος του Κοινοβουλίου.

Οι Εργατικοί τόνισαν ότι πρέπει να παραιτηθεί αμέσως.

