Λογαριασμός ρεύματος – ΔΕΗ: Καμιά επιβάρυνση για όσους “κλείδωσαν” σταθερά τιμολόγια

Η ΔΕΗ διαβεβαιώνει ότι οι νέοι τιμοκατάλογοι δεν αφορούν όσους είχαν ήδη «κλειδώσει» σταθερά προγράμματα μέχρι τις 11 Απριλίου.

Αναφορικά με δημοσιεύματα του σημερινού τύπου, η ΔΕΗ επαναλαμβάνει ότι “δεν υπάρχει καμία απολύτως επιβάρυνση από τις ανατιμήσεις στην αγορά ενέργειας για τους 500.000 πελάτες της, που «κλείδωσαν» σταθερά τιμολόγια με τα προϊόντα ΔΕΗ myHome Online, ΔΕΗ myHome Enter και ΔΕΗ myHome Enter+”.

«Οι νέοι τιμοκατάλογοι των συγκεκριμένων προϊόντων αφορούν όσους τα επιλέξουν από τις 11.04.2022 και η τιμή που θα «κλειδώσουν» θα παραμείνει σταθερή μέχρι το τέλος της σύμβασης. Κατά συνέπεια, κανένας πελάτης της ΔΕΗ που έχει ήδη επιλέξει τα προϊόντα σταθερού τιμολογίου δεν έχει δει, ούτε θα δει αύξηση στον λογαριασμό του σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης», αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση.

Παράλληλα, η ΔΕΗ υπενθυμίζει ότι «με τις πολιτικές εκπτώσεων που εφαρμόζει, σε συνδυασμό με τις επιδοτήσεις της Πολιτείας, έχει απορροφήσει το 75% των επιβαρύνσεων του κόστους ενέργειας για το 76% των πελατών της με κυμαινόμενα τιμολόγια και το 50% των επιβαρύνσεων για τους υπόλοιπους πελάτες της, που δεν καλύπτονται από την κρατική επιδότηση».

