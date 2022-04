“Το Πρωινό” - Ρουγκάλας: Θα τεκμηριωθεί η δολοφονία Μαλένας - Ίριδας

Κοινωνία

Τι ανέφερε για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου των 3 παιδιών αλλά και για το θάνατο της σπιτονοικοκυράς των Πισπιρίγκου - Δασκαλάκη

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" μίλησε ο Χρήστος Ρουγκάλας, στρατηγός ε.α και αναφέρθηκε στην πολύκροτη υπόθεση της Πάτρας.

Σχετικά με τη νέα ιατροδικαστική έρευνα που διατάχθηκε για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας "σε λίγες μέρες θα έχουμε απαντήσεις και θα τεκμηριωθεί η δολοφονία των δύο παιδιών".

Ο ίδιος προέβλεψε και "νέες συλλήψεις" για την υπόθεση του θανάτου των 3 παιδιών.

Ο κ. Ρουγκάλας επέμεινε και για τον περίεργο θάνατο της σπιτονοικοκυράς.

