Γιάννης Αντετοκούνμπο: Κορυφαίος παίκτης της Ανατολής για Μάρτιο και Απρίλιο

Συνεχίζει να «σαρώνει» και στις ατομικές διακρίσεις ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο νικητής της Δυτικής Περιφέρειας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να «σαρώνει» και τις ατομικές διακρίσεις στο NBA, καθώς την Τρίτη (12/4) αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο στην Ανατολική Περιφέρεια, με τον Νίκολα Γιόκιτς των Ντένβερ Νάγκετς να κατακτά το αντίστοιχο βραβείο στη Δυτική Περιφέρεια.

Ο Giannis είχε μέσο όρο 31,5 πόντους, 12,3 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 20 αγώνες των Μιλγουόκι Μπακς (14-6) από τις αρχές Μαρτίου, ενώ ο Σέρβος μέτρησε απ’ την πλευρά του 31,6 πόντους, 13,7 ριμπάουντ, 7,5 ασίστ σε 21 παιχνίδια των Ντένβερ Νάγκετς (12-9).

Εκτός από τον Αντετοκούνμπο στην Ανατολή ψηφίστηκαν ακόμα οι ΛαΜέλο Μπολ, Κέβιν Ντουράντ, Τζοέλ Εμπίντ, Ντάριους Γκάρλαντ, Πασκάλ Σιάκαμ, Τζέισον Τέιτουμ, Τρέι Γιανγκ.

