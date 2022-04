Αθλητικά

Μόντε Κάρλο: Ο Τσιτσιπάς άνοιξε αυλαία με νίκη

Επίδειξη ισχύος για τον Έλληνα πρωταθλητή, που υπερασπίζεται τον τίτλο του στο Μόντε Κάρλο.

Η προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου που κατέκτησε πέρυσι στο Μόντε Κάρλο ξεκίνησε με εμφατικό τρόπο για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Στην πρεμιέρα του στο 1000άρι τουρνουά Masters, το πρώτο χωμάτινο της σεζόν, ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στον πρωταθλητή του 2019 στην διοργάνωση, Φάμπιο Φονίνι, επικρατώντας με 2-0 σετ (6-3, 6-0) και παίρνοντας πολύ εύκολα το "εισιτήριο" για τους "16" σε μία ώρα και 16 λεπτά.

Απέναντι στο νο32 της παγκόσμιας κατάταξης ο 23χρονος Τσιτσιπάς επέβαλλε πλήρως το ρυθμό του, φτάνοντας με επιβλητικό τρόπο στην 4η του επικράτηση απέναντι στον Ιταλό σε ισάριθμες αναμετρήσεις που έχουν τεθεί αντιμέτωποι μέχρι τώρα στο tour, τρεις εξ αυτών στο χώμα (η πρώτη το 2019 στη Ρώμη και η δεύτερη στην Καλιφόρνια το 2021, έχοντας παραχωρήσει μόλις 4 σετ στον Ιταλό.

