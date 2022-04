“The 2Night Show” – Τουτουντζής: Ζητούσα συγνώμη από τον θεό όταν κατάλαβα ότι είμαι γκέι

Life

Ο γνωστός make up artist εξομολογήθηκε τον μεγαλύτερο φόβο του και τη στιγμή που συνειδητοποίησε την έλξη του για το ίδιο φύλο.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» ήταν το βράδυ της Τρίτης ο Παντελής Τουτουντζής.Ο γνωστός make up artist μίλησε για τα παιδικά του χρόνια στην Κρήτη, τα πρώτα «σκιρτήματα» που ένιωσε για το ίδιο φύλο, τη συμπαράσταση του αδελφού του και την αγάπη που πήρε από την οικογένειά του.

«Ο μεγαλύτερος φόβος μου είναι η εγκατάλειψη. Μεγάλωσα με τον παππού και τη γιαγιά. Σκέψου να είσαι ένα γκέι παιδί σε πολύ μικρή ηλικία στο Ηράκλειο της Κρήτης τη δεκαετία του ’80 που έχεις ανάγκη να επικοινωνήσεις αυτό που σου συμβαίνει. Έρχεται μια κοινωνία και σου λέει να κλείσει τα παντζούρια σου, γίνεται σάκος του μποξ για κάποιους ασυναίσθητους συμμαθητές. Σκέψου πόσο τραυματικό μπορεί να είναι» ανέφερε ο Παντελής Τουτουντζής.

Μάλιστα ο γνωστός make up artist αποκάλυψε το πότε κατάλαβε ότι είναι ομοφυλόφιλος. «Είναι μια ιστορία που δεν την έχω πει πουθενά. Είμαι πρώτη δημοτικού και υπάρχει ένα βιβλίο και είναι ένας τραυματιοφορέας και αρχίζω και αισθάνομαι για το κόμικ αυτήν την έλξη, ότι και καλά “κοίτα ένας άντρας που πάει να προστατεύσει” και αρχίζω και συνειδητοποιώ ότι αυτή είναι έλξη μου, προς τα πού κατευθύνομαι συναισθηματικά και κάθε βράδυ ξεκινάω και κάνω την προσευχή μου γιατί νόμιζα ότι είναι κάτι κακό. Έλεγα “θεέ μου συγχώρεσέ με”» περιέγραψε.

«Στο πρώτο διάστημα οι γονείς μου δεν μπορούσαν να το συζητήσουν αλλά δεν ήταν αρνητικοί. Το άφησαν να εξελιχθεί, και ποτέ δεν με έκριναν. Τη μαμά μου τη λέω “λύκαινα” γιατί δεν άφηνε να φτάσουν σε μένα τα αρνητικά σχόλια, πάντα με προστάτευε. Μία ημέρα είχαμε πάει σε ένα φαρμακείο και της είπαν “Γιατί μιλάει έτσι το παιδί σας;” και η μητέρα μου απάντησε “Το παιδί μου μιλάει υπέροχα”» πρόσθεσε.

«Στα 14 και κάτι ο αδελφός μου μου είπε “ξέρω ότι είσαι γκέι πάμε να το συζητήσουμε με τους γονείς μας”. Το είπε στους γονείς σε ένα τραπέζι και τους λέει “το αποδεχόμαστε σαν οικογένεια αλλιώς εγώ τον παίρνω και φεύγουμε μαζί”. Ο πατέρας μου πήρε τον χρόνο του. Αμέσως πήγαν σε έναν κοινωνικό λειτουργό να τον ρωτήσουν τι να κάνουν για εμένα και εκείνος τους είπε “να τον αγαπάτε”. Είχαν στο μυαλό τους ότι οι άλλοι θα με πληγώσουν, θα με πονέσουν και θα με εκμεταλλευτούν» εξομολογήθηκε.

