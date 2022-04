Κοινωνία

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Στην απολογία του θα εξηγήσει τα πάντα λέει ο δικηγόρος του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως σχολίασε το γεγονός ότι ο πελάτης του έλαβε πολλές φορές τον λόγο κατά τη διάρκεια της δίκης, υποβάλλοντας ερωτήσεις στους μάρτυρες κατηγορίας.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» εξήγησε ότι το γεγονός πως κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας στη δίκη στο ΜΟΔ ο πελάτης του έλαβε πολλές φορές το λόγο υποβάλλοντας ερωτήσεις στους μάρτυρες, είπε πως αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο σε δίκες που ασχολούνται με εγκλήματα αυτής της φύσης και για αυτό το λόγο η Πρόεδρος του έδωσε πολλές φορές τον λόγο.

Όπως είπε στη συνέχεια, το μεγάλο διακύβευμα της δίκης, είναι να αποφανθεί το δικαστήριο, αν το έγκλημα έγινε εν βρασμώ ψυχής όπως υποστηρίζει ο κατηγορούμενος και αν τα γεγονότα εκείνης της μοιραίας βραδιάς «δικαιολογούν» αυτό το ενδεχόμενο.

Ο κ. Παπαϊωαννίδης είπε ότι ο πελάτης του, κατά τη διάρκεια της απολογίας του θα δώσεις όλες τις εξηγήσεις που χρειάζονται για να αποδείξει ότι η δολοφονία της Καρολάιν έγινε εν βρασμώ ψυχής.

Επίσης είπε ότι ειδικοί επιστήμονες θα κληθούν να καταθέσουν από την υπεράσπιση ως μάρτυρες και θα τοποθετηθούν για τα δεδομένα της δικογραφίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Φιλιππίνες – “Μέγκι”: Δεκάδες νεκροί από την τροπική καταιγίδα (εικόνες)

Ρεάλ Μαδρίτης – Τσέλσι: Συγκλονιστικό παιχνίδι στο Μπερναμπέου

“The 2Night Show” – Τουτουντζής: Ζητούσα συγνώμη από τον θεό όταν κατάλαβα ότι είμαι γκέι