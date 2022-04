Πολιτική

Μητσοτάκης - Κατώτατος μισθός: Σημαντική αύξηση από 1η Μαΐου

Η φτηνή στέγη για τους εργαζόμενους μέσω ΟΑΕΔ και το σχόλιο του Πρωθυπουργού για το νομοσχέδιο "Δουλειές ξανά". Ολόκληρη η ομιλία του

Ως εξαιρετικά σημαντικό χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας "Δουλειές Ξανά", μιλώντας στην Ολομέλεια όπου συζητείται το νομοσχέδιο, ενώ ξεκινώντας την ομιλία του σχολίασε την περιορισμένη παρουσία βουλευτών της αντιπολίτευσης: «Μου κάνει εντύπωση η περιορισμένη συμμετοχή συναδέλφων της αντιπολίτευσης. Δεν βλέπω μάλιστα κανέναν από το ΚΙΝΑΛ».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε ρήση του Φρανγκλίνου Ρουσβελτ ότι "Καμία χώρα στον κόσμο όσο πλούσια κι αν είναι δεν μπορεί να αντέξει τη σπατάλη του ανθρώπινου δυναμικού της", και σημειώνοντας ότι η ανεργία είναι η μεγαλύτερη απειλή, επισήμανε: Αυτήν αντιπαλεύουμε εδώ και 33 μήνες. Παρά τις μεγάλες δυσκολίες, τα στοιχεία δείχνουν ότι η προσπάθειά μας πιάνει τόπο. Από το καλοκαίρι 2019 μέχρι το Φεβρουάριο 2022 η ανεργία έπεσε από το 17,2% στο 12,8%.

«Είναι η μεγαλύτερη αποκλιμάκωση σε όλη την Ευρώπη. Σημαίνει ότι δημιουργήθηκαν παραπάνω από 200.000 νέες θέσεις εργασίας και ξεπεράσαμε το ορόσημο των 4 εκατ. απασχολούμενων», τόνισε σημειώνοντας ότι αυτό επιτεύχθηκε σε εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον.

Υπογράμμισε ότι οι «πολύ απαισιόδοξες προβλέψεις της αντιπολίτευσης ότι η πανδημία θα οδηγουσε σε έκρηξη απολύσεων και άνοδο της ανεργίας» «διαψεύστηκαν προς όφελος των εργαζόμενων διότι η κυβέρνηση της ΝΔ έσπευσε να στηρίξει πρώτα και πάνω από όλα τον κόσμο της εργασίας», ωστόσο προσέθεσε: «Τα αποτελέσματα αυτά δεν μπορούν να μας ικανοποιούν. Έχουμε τη δεύτερη υψηλότερη ανεργία στην Ευρώπη, η Ισπανία μας έχει ξεπεράσει. Έχουμε και διαχρονικό πρόβλημα χαμηλών αμοιβών».

Νέα σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Μαΐου 2022

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι το πρόβλημα της ακρίβειας που είναι πρόιον της αύξησης των τιμών ενέργειας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο στο πλαίσιο των εθνικών προϋπολογισμών, «χρειάζεται ευρωπαϊκή απάντηση» και προσέθεσε: «Γνωρίζω πόσο ο προϋπολογισμός ελληνικού νοικοκυριού έχει επιβαρυνθεί για εξωγενείς λόγους. Η κυβέρνηση προσπαθεί. Το επίδομα 200 ευρώ θα εκταμιευθεί την επόμενη εβδομάδα και μέχρι το τέλος του μήνα όπως έχουμε δεσμευτεί, η κυβέρνηση θα υλοποιήσει νέα σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού που θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Μαίου 2022».

Αναφερόμενος ειδικότερα στο νομοσχέδιο είπε πως έρχεται να ξαναβάλει στον πυρήνα της πολιτικής μας τη διασύνδεση μεταξύ των αναγκών των επιχειρήσεων και της προσφοράς εργασίας από την ελληνική αγορά. «Πρέπει να συνδέσουμε τη ζήτηση της αγοράς με την προσφορά εξειδικευμένων υπηρεσιών, να παρέχουμε σύγχρονες δεξιότητες, να διακρίνουμε και τους αληθινούς ανέργους, αυτούς που έχουν ανάγκη ουσιαστικής κρατικής αγοράς. Να το κάνουμε ώστε οι δημόσιοι πόροι να μη σπαταλώνται οριζόντια σε επιδόματα αλλα στοχευμένα» σημείωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι το πρώτο πρόβλημα που έρχεται να αντιμετωπίσει το νομοσχέδιο είναι η μακροχρόνια αποχή από την απασχόληση. «Κι όμως την ίδια στιγμή που έχουμε ένα δομικό πρόβλημα μακροχρόνιας ανεργίας, συνυπάρχει με κενές θέσεις εργασίας. Δεν αναφέρομαι μόνο σε εξειδικευμένες δουλειές αλλά για δουλειές που θα μπορούσαν να καλυφθούν αν είχαν συγκεκριμένες δεξιότητες. Σε κλάδους ανταγωνιστικούς όπως ο τουρισμός οι εργοδότες λένε ότι έχουν πρόβλημα κάλυψης των αναγκών σε εργατικό δυναμικό» ανέφερε σημειώνοντας πως πρόκειται για μια αντίφαση που πρέπει να απαντήσουμε.

«Είναι πρόκληση εθνική. Όχι επιδοτώντας τη διατήρηση της ανεργίας αλλά την επιμόρφωση των ανέργων. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μία από τις τελευταίες ευρωπαϊκές θέσεις στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους κάθε μακροχρόνια άνεργος θα καταρτίσει το δικό του σχέδιο δράσης» είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε:

«Το δεύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το νομοσχέδιο είναι η ποιότητα της κατάρτισης. Σημαντικό τα προγράμματα να αναμορφώνονται με βάση τα πραγματικά ζητούμενα της αγοράς εργασίας. Τα προγράμματα κατάρτισης του παρελθόντος δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Εκατοντάδες εκατ. κατευθύνθηκαν σε κατάρτιση που δεν βοήθησε τους εργαζόμενους. Δεν πέτυχε το βασικό στόχο που ήταν η προσθήκη δεξιοτήτων. Κατά συνέπεια πρέπει να προχωρήσουμε σε διαφορετικό πλαίσιο όπου οι πάροχοι κατάρτισης θα πρέπει να ελέγχονται και να αμείβονται και βάση στατιστικών στοιχείων που συνδέονται με την επαγγελματική αποκατάστασή των καταρτιζόμενων».

Επισήμανε ότι πάνω από τους μισούς ανέργους στα νέα προγράμματα κατάρτισης βρήκαν δουλειά μέσα στους επόμενους 12 μήνες και το 90% από αυτούς παρέμειναν στην εργασία τους για ένα διάστημα που ξεπέρασε το χρόνο της επιμόρφωσης, και σημείωσε ότι είναι σημαντική η δημιουργία ατομικού λογαριασμού δεξιοτήτων ώστε ο εργοδότης να γνωρίζει με σαφήνεια πού θα μπορεί να απασχοληθεί ο υποψήφιος.

Συνεχίζοντας ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην τρίτη παθογένεια που αντιμετωπίζει το νομοσχέδιο, η οποία έχει να κάνει με τη λειτουργία του ΟΑΕΔ, λέγοντας ότι «έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά».

«Κληρονομήσαμε έναν οργανισμό γραφειοκρατικό, ελάχιστα οργανωμένο, συνειδητά ίσως ανοργάνωτο» είπε ο πρωθυπουργός και αναφέρθηκε σε εκτεταμένη μαύρη εργασία, φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή, προνόμια όπως δωρεάν μετακινήσεις, μοριοδότηση για το δημόσιο που «αυτή τη στιγμή τα απολαμβάνουν πολλοί συμπολίτες μας που απλά δεν τα δικαιούνται εις βάρος των πραγματικά ανέργων».

«Πέντε χιλιάδες φυσικά πρόσωπα με εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ είναι γραμμένα στον ΟΑΕΔ για 5 -10 χρόνια» ανέφερε χαρακτηριστικά και τόνισε:

«Η εκκαθάριση του μητρώου θα εκκαθαρίσει και το τοπίο. Θα διαγραφούν από τους σχετικούς καταλόγους όσοι παραμένουν εγγεγραμμένοι για χρόνια χωρίς να το αιτιολογεί η εισοδηματική τους εικόνα και όσοι για τρεις φορές αρνούνται να απασχοληθούν σε κατάλληλες θέσεις που έχουν βρεθεί ειδικά για αυτούς.

Θέση στο μητρώο δεν θα έχουν και εκείνοι που δεν δέχονται να πάρουν μέρος σε προτεινόμενη δράση κατάρτισης. Όλοι έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Είναι πρωτίστως προς τον εαυτό τους. Οφείλουν να κινητοποιηθούν και να ενταχθούν στον κόσμο της εργασίας.

Στο νέο ψηφιακό μητρώο θα καταγράφονται όσοι ζητούν εργασία μαζί με τα ατομικά σχέδια δράσης. Αυτό θα αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση στις παροχές που δικαιούται ο άνεργος. Το επίδομα ανεργίας εξαιρείται. Θα χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια».

Ανέφερε επίσης ότι ο ΟΑΕΔ μετονομάζεται σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, με νέα. Η νέα πιο ευέλικτη δομή, με λιγότερα μέλη στο ΔΣ, και περισσότερα εξειδικευμένα στελέχη.

Ο ΟΑΕΔ μπορεί και θα αποτελέσει σημαντικό πυλώνα της νέας πολιτικής για τη φτηνή στέγη

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε σημαντική τομή του νομοσχεδίου την αξιοποίηση της σημαντικής ακίνητης περιουσίας του οργανισμού, η οποία «αυτή τη στιγμή παραμένει στην κυριολεξία ακίνητη στερώντας από τον ΟΑΕΔ πολύτιμα έσοδα» και τόνισε:

«Μπορεί ο ΟΑΕΔ και θα αποτελέσει σημαντικό πυλώνα της νέας πολιτικής για τη φτηνή στέγη».

Επισημαίνοντας πως παρά τα υψηλά ποσοστά ιδιοκτησίας και ιδιοκατοίκησης το 37% ξοδεύει πάνω από το 40% του εισοδήματός του για έξοδα στέγης και πως 1 στους 3 έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές που αφορούν την κατοικία υπογράμμισε:

«Το πρόβλημα είναι ουσιαστικό πια. Πρέπει να αντιμετωπιστεί- και η άλλη όψη μιας αγοράς ακινήτων που ευημερεί αυξάνει ακόμα περισσότερο την πίεση να δρομολογήσουμε πολιτικές έξυπνες στέγης κυρίως για τα νέα ζευγάρια. Περισσότερα θα πούμε σε μια άλλη ευκαιρία».

Περεταίρω, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι το νομοσχέδιο δεν συγκροτείται από επιμέρους εκσυγχρονιστικές παρεμβάσεις. Ουσιαστικά συμπληρώνει ένα ενιαίο σχέδιο αναβάθμισης της αγοράς εργασίας. Ο ΟΑΕΔ από παγίδα μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο εργαλείο κοινωνικής κινητικότητας και ανταμοιβής.

«Ο αποκλεισμός από την εργασία είναι διπλή αδικία. Συχνά οδηγεί και στη μετανάστευση ή ακόμα χειρότερα στην περιθωριοποίηση.

Η απασχόληση είναι ο τρίτος πυλώνας της ανάπτυξης. Χαίρομαι καθώς οι επενδύσεις γίνονται περισσότερες, τα φορολογικά βάρη μειώνονται. Όλα αυτά αντανακλώνται ήδη στην απασχόληση» τόνισε.

