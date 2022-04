Κοινωνία

Τροχαίο: Μια νεκρή από μετωπική σύγκρουση οχημάτων

Με αίμα βάφτηκε για ακόμη μια φορά η άσφαλτος, με θύμα μια γυναίκα και τραυματίες, μεταξύ των οποίων είναι ο σύζυγος της.

Μια 61χρονη γυναίκα έχασε την ζωή της στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης λίγο πριν τις 9 μ.μ. στον Αγιόκαμπο Λάρισας ύστερα από μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων η οποία έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες.

Ακόμη δύο άτομα τραυματίστηκαν από την σύγκρουση, εκ των οποίων ο ένας είναι ο σύζυγος της άτυχης 61χρονης.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγιάς και έπειτα αν παραστεί ανάγκη θα διακομιστούν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Πηγή onlarissa.gr





