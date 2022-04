Κοινωνία

Δικηγόρος Πισπιρίγκου: Το θέμα είναι αν το έκανε, όχι αν συμφωνούμε με τη συμπεριφορά της

Ο ‘Οθωνας Παπαδόπουλος στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τις κινήσεις της εντολέως του μέσα από τη φυλακή.

Στην προετοιμασία του αιτήματος αποφυλάκισης της Ρούλας Πισπιρίγκου βρίσκονται οι συνήγοροί της, όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο δικηγόρος της, Όθωνας Παπαδόπουλος, εξηγώντας ότι «εξαρτάται από την ολοκλήρωση των τεχνικών εκθέσεων, τις οποίες περιμένουμε».

Ο συνήγορος της 33χρονης τόνισε ότι, στην κοινή γνώμη «έχει διαμορφωθεί μία άποψη, τη στιγμή που οι ανακριτικές Αρχές έχουν στα χέρια τους το 1/10 όσων κυκλοφορούν στη δημοσιότητα».

«Aν κρινόταν η ζωή και το μέλλον σας, θα θέλατε να ξέρετε τι λέγεται για σας, πόσω μάλλον τη στιγμή που το θέμα παίζει επί 24ώρου», είπε σχολιάζοντας το ότι η εντολέας του ζήτησε τηλεόραση στο κελί της.

Για τις δηλώσεις του Μάνου Δασκαλάκη, ο οποίος ζήτησε «μισή ώρα στο κελί της μαζί της», ο νομικός επεσήμανε ότι «ο Δασκαλάκης είπε: ‘εάν αποδειχθεί’, ας μην απομονώνουμε φράσεις».

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις επιστημόνων, είπε πως «το κυριότερο είναι τα στοιχεία και του τι έγινε, αλλά αν το μόνο θέμα μας είναι ότι μας φαίνεται λίγο περίεργο».

«Το κρίσιμο είναι αν έχει κάνει την πράξη κι όχι αν συμφωνούμε με τη συμπεριφορά της», κατέληξε.

