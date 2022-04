Αθλητικά

Φρέντι Ρίνκον: Η Κολομβία θρηνεί για τον “El Coloso”

Πέθανε ο θρύλος του κολομβιανού ποδοσφαίρου, με τη χώρα να θρηνεί το μεγάλο της αστέρι.

Η Κολομβία θρηνεί τον Φρέντι Ρίνκον... Ο πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας, με σημαντική καριέρα στην Ρεάλ Μαδρίτης, πέθανε σε ηλικία 55 ετών την Τετάρτη στην πόλη Κάλι, συνεπεία σοβαρών τραυμάτων μετά από τροχαίο δυστύχημα και μετά από διήμερη νοσηλεία.

Ο επονομαζόμενος και «El Coloso» (σ.σ. ο Κολοσσός), ο Ρινκόν διεκομίσθη την περασμένη Δευτέρα στο νοσοκομείο, μετά από σφοδρή σύγκρουση μεταξύ ενός λεωφορείου και του βαν στο οποίο επέβαινε. Η κατάσταση του, κρίθηκε ιδιαιτέρως κρίσιμη και υπεβλήθη άμεσα σε χειρουργική επέμβαση για τρεις ώρες.

«Παρ' όλες τις προσπάθειες που έγιναν από την ιατρική μας ομάδα, ο ασθενής Φρέντι Εουσέμπιο Ρίνκον Βαλένθια, πέθανε σήμερα», αναφέρεται στο ιατρικό ανακοινωθέν που δόθηκε στην δημοσιότητα από την κλινική «Imabanaco» στο Κάλι.

Ο Ρίνκον (84 συμμετοχές, 17 γκολ) ήταν ένα από τα αστέρια της εθνικής Κολομβίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1990 στην Ιταλία, ενώ υπήρξε βασικό στέλεχος μιας χρυσής γενιάς που προκρίθηκε σε τρεις διαδοχικούς τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου (1990, 1994 και 1998), κυρίως δίπλα στον Κάρλος Βαλντεράμα.

Κατά την διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας του, ο επιθετικός μέσος φόρεσε τις φανέλες των Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία), Νάπολι (Ιταλία), Παλμέιρας και Κορίνθιανς (Βραζιλία) με την οποία κατέκτησε ως αρχηγός το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, το 2000. Αγωνίσθηκε επίσης στην πατρίδα του, με τις Σάντα Φε και Αμέρικα ντε Κάλι.

Γεννημένος στο λιμάνι της Μπουεναβεντούρα, ο Ρινκόν μνημονεύεται στην Κολομβία για το γκολ του στο τελευταίο λεπτό του αγώνα εναντίον της Γερμανίας (1-1), της μελλοντικής πρωταθλήτριας κόσμου, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1990. Ηταν η πρώτη φορά που η Κολομβία προκρίθηκε στα νοκ άουτ σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά από 28 χρόνια απουσίας από τους τελικούς.

Ο Ρινκόν, σημείωσε επίσης ένα αξιομνημόνευτο τέρμα κόντρα στην Αργεντινή (5-0) στο Μπουένος Αιρες, το οποίο βοήθησε να στείλει την Κολομβία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ηταν η χρονιά της πρώτης του εμπειρίας στο εξωτερικό, στην Παλμέιρας, πριν φύγει για την Νάπολι και στην συνέχεια προκαλέσει την προσοχή της Ρεάλ Μαδρίτης.

Όμως ο Ρίνκον πέρασε μόνο μία σεζόν στους Μαδριλένους και το 2012, σε συνέντευξή του στην ισπανική εφημερίδα Marca, μίλησε για τον «πολύ έντονο ρατσισμό» που είχε υποστεί στην Ρεάλ Μαδρίτης.

«Κρέμασε τα παπούτσια του», το 2004, μετά από μια τελευταία σεζόν με την φανέλα της Κορίνθιανς, της οποίας αποτελεί, σύμβολο. Τον Αύγουστο του 2013, ο Ρινκόν είχε πέσει θύμα αυτοκινητικού ατυχήματος, που του προκάλεσε αρκετούς τραυματισμούς και στο κεφάλι.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος της Δευτέρας δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί, με ορισμένες εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας, να δείχνουν ότι το φανάρι ήταν κόκκινο και ότι οι οδηγοί του λεωφορείου ή/και του φορτηγού, μπορεί να είχαν υπερβεί το όριο ταχύτητας, σύμφωνα με το δημαρχείο του Κάλι. Αλλά μέχρι τώρα, δεν είναι βέβαιο ότι οδηγούσε ο Ρινκόν.

