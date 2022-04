Συνταγές

Πολίτικα τσουρέκια από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μυστικά για λαχταριστά πασχαλινά τσουρέκια, μοιράζεται ο Πέτρος Συρίγος.

Με το Πάσχα να πλησιάζει ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό", Πέτρος Συρίγος φτιάχνει μυρωδάτα πολίτικα τσουρέκια που θα λατρέψουν μικροί και μεγάλοι.

Ο Πέτρος Συρίγος, μοιράζεται τα μυστικά για πετυχημένα και αφράτα τσουρέκια που θα τα αγαπήσουν όλοι.

Συστατικά

375γρ. χλιαρό νερό

63 γρ. μαγιά νωπή ή 30 γρ. ξηρή μαγιά

430γρ. ζάχαρη

5 αυγά

63 γρ. βούτυρο

190 γρ. καλαμποκέλαιο

1250 γρ. αλεύρι για τσουρέκι

7 γρ. αλάτι

13 γρ. μαχλέπι

1 κ.γ. μαστίχα σκόνη ή 4-5 δάκρυα κοπανισμένα με 1 κ.τ.γ. ζάχαρη

1 κρόκο αυγού + 1 κ.τ.σ. νερό

60γρ. αμύγδαλο φιλέ

Εκτέλεση:

Βάζουμε τη μαγιά με 1 κ.τ.σ. από τη συνολική ποσότητα ζάχαρης μέσα στον κάδο του μίξερ και προσθέτουμε όλη την ποσότητα του χλιαρού νερού και 1 κ.τ.σ. αλεύρι. Ανακατεύουμε με ένα σύρμα χειρός, σκεπάζουμε με μεμβράνη και μια πετσέτα και αφήνουμε για 15 λεπτά ώστε να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Κατόπιν, προσθέτουμε το καλαμποκέλαιο, τα αυγά, το βούτυρο (υλικά που έχουμε σε θερμοκρασία δωματίου). Ρίχνουμε την υπόλοιπη ζάχαρη και βάζουμε το μίξερ σε λειτουργία. Ρίχνουμε τη μαστίχα, το μαχλέπι, το αλάτι σε ένα μπολ με το αλεύρι και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε τα υλικά του μπολ στον κάδο του μίξερ. Τοποθετούμε τον γάντζο στο μίξερ και ανακατεύουμε για 2 λεπτά και αποσύρουμε. Βρέχουμε τα χέρια μας με λίγο καλαμποκέλαιο και αλευρώνουμε τον πάτο ενός μπολ. Μεταφέρουμε τη ζύμη με τα βρεγμένα με καλαμποκέλαιο χέρια μας στο μπολ και σκεπάζουμε με μεμβράνη. Καλύπτουμε με μια πετσέτα και το αφήνουμε να φουσκώσει για περίπου 4 ώρες. Εναλλακτικά προθερμαίνουμε τον φούρνο μας στους 50 βαθμούς, τον σβήνουμε και με κλειστό φούρνο βάζουμε το μπολ μέσα για περίπου 2 ώρες. Έπειτά, μεταφέρουμε τη ζύμη στο μίξερ και χρησιμοποιώντας το γάντζο, αναδεύουμε για 20 δευτερόλεπτα περίπου. Κλείνουμε το μίξερ, σκεπάζουμε ξανά το μείγμα και το αφήνουμε να φουσκώσει για 1 ώρα. Τσουρέκι πολίτικο και η επεξεργασία της ζύμης: Αλείφουμε τα χέρια μας με καλαμποκέλαιο (για να μην κολλάει η ζύμη) και μεταφέρουμε τη ζύμη μας στον πάγκο. Χωρίζουμε τη ζύμη σε μπάλες των 100 γραμμαρίων, χρησιμοποιώντας μια ζυγαριά. «Ανοίγουμε» τρία μπαστουνάκια, ενώνουμε τις άκρες τους και ξεκινάμε να φτιάχνουμε τις πλεξούδες για τα τσουρέκια μας. Μόλις είναι έτοιμο το τοποθετούμε σε ένα ταψί με λαδόκολλα. Δεν βάζουμε πολύ κοντά τα τσουρέκια μας καθώς κατά το ψήσιμο υπολογίζουμε πως θα φουσκώσουν περίπου 1μιση φορά. Αφήνουμε να φουσκώσουν για 30 με 45 λεπτά. Σε ένα μπολάκι χτυπάμε τον κρόκο αυγού με το νερό και αλείφουμε τα τσουρέκια μας με ένα πινέλο. Πασπαλίζουμε με αμύγδαλο φιλέ και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 20 λεπτά στον αέρα. Όταν κρυώσουν τα τσουρέκια τα τυλίγουμε καλά με μια μεμβράνη για να διατηρηθούν Ειδήσεις σήμερα: Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί – Πλεύρης στον ΑΝΤ1: Αναστολή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου Μυλωνοπούλου: Η Καρολάιν ήθελε να φύγει, ο Αναγνωστόπουλος ήταν χειριστικός Φάρσαλα: της τύλιξε το λαιμό με το καλώδιο των ακουστικών της