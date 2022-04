Κοινωνία

Δίκη Πέτρου Φιλιππίδη: αναπαράσταση του βιασμού ζητά η υπεράσπιση

Η αναπαράσταση έχει προταθεί να γίνει με συνεργάτη τους γυναίκα δικηγόρο.

Η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, συνεχίζεται με την πρώτη καταγγέλουσα για βιασμό να εξετάζεται κεκλεισμένων των θυρών.

Αίτημα αναπαράστασης των πράξεων βιασμού που καταγγέλει η πρώτη μάρτυρας στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη υπέβαλε στο δικαστήριο, που συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών, η υπεράσπιση του ηθοποιού, σύμφωνα με τον εκ των συνηγόρων του, Μιχάλη Δημητρακόπουλο.

Κατά τον κ. Δημητρακόπουλο, η πλευρά του κατηγορούμενου αιτήθηκε στο δικαστήριο να επιτρέψει την αναπαράσταση της πράξης που περιγράφει στην κατάθεσή της η πρώτη συνάδελφος του κατηγορούμενου, καθώς, σύμφωνα πάντα με τον συνήγορο του κ. Φιλιππίδη, η μάρτυρας έχει πέσει σε αντιφάσεις.

Ο δικηγόρος του επιφανούς κωμικού ηθοποιού δήλωσε πως για την αναπαράσταση της καταγγελόμενης πράξης, αντί της καταγγέλουσας που κατά τον κ. Δημητρακόπουλο διαφωνεί με μία τέτοια εξέλιξη, θα μπορούσε να συνδράμει γυναίκα δικηγόρος, συνεργάτης των υπερασπιστών του κατηγορούμενου.

Σύμφωνα με τον κ. Δημητρακόπουλο, το δικαστήριο βρίσκεται σε διακοπή προκειμένου να αποφασίσει επί του αιτήματος.

