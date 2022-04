Κόσμος

Ουκρανία: Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ήχησαν και πάλι οι σειρήνες του πολέμου στο Κίεβο. Εκρήξεις και σε άλλες περιοχές.

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, και σε άλλες πόλεις της χώρας, μεταδίδουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Σειρήνες της αεράμυνας ήχησαν πρακτικά σε όλη τη χώρα.

Εκρήξεις αναφέρθηκαν πέραν του Κιέβου στη Χερσώνα (νότια), στο Χάρκοβο (ανατολικά) και στο Ιβανο-Φρανκίφσκ (δυτικά).

Οι αρχές δεν επιβεβαίωσαν τα δημοσιεύματα για τις εκρήξεις αυτές μέχρι στιγμής. Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατο να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Παρασκευή σε 174 σημεία

ΤΡΑΙΝΟΣΕ - Άγονες γραμμές: νέα συμφωνία με ρήτρες και κυρώσεις

Καιρός: νεφώσεις και άνοδος θερμοκρασίας την Παρασκευή