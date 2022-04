Κόσμος

CIA – Ουκρανία: Φόβοι για πυρηνική επίθεση από τη Ρωσία

Ο επικεφαλής της CIA για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την πιθανότητα χρήσης πυρηνικών όπλων.

Οι στρατιωτικές ήττες που το Κίεβο και δυτικές πρωτεύουσες λένε πως υφίσταται ο στρατός της Ρωσίας στην Ουκρανία μπορεί να οδηγήσουν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να καταφύγει στη χρήση τακτικού πυρηνικού όπλου ή πυρηνικού όπλου μικρής ισχύος, στη χώρα, υποστήριξε χθες Πέμπτη ο επικεφαλής της CIA, ο Ουίλιαμ Μπερνς.

«Δεδομένου ότι είναι πιθανό ο πρόεδρος Πούτιν και οι Ρώσοι ηγέτες να βυθιστούν στην απελπισία, λαμβανομένων υπόψη των ηττών που υπέστησαν ως τώρα από στρατιωτική σκοπιά, κανένας μας δεν μπορεί να παίρνει ελαφρά την απειλή της ενδεχόμενης καταφυγής σε τακτικά πυρηνικά όπλα, ή (πυρηνικά όπλα) μικρής ισχύος», είπε ο κ. Μπερνς κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Ατλάντα.

Το Κρεμλίνο έχει ανακοινώσει πως έθεσε σε κατάσταση συναγερμού τις πυρηνικές δυνάμεις της Ρωσίας, αλλά «δεν έχουμε δει στ’ αλήθεια απτές ενδείξεις όπως ανάπτυξη (πυρηνικών όπλων) ή άλλα στρατιωτικά μέτρα που θα μπορούσαν να μεγεθύνουν τις ανησυχίες μας», συνέχισε ο επικεφαλής της κυριότερης υπηρεσίας κατασκοπείας των ΗΠΑ, ο οποίος εκφράστηκε με ακροατήριο φοιτητές του πανεπιστημίου Τζόρτζια Τεκ.

«Προφανώς είμαστε πολύ ανήσυχοι. Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Τζο) Μπάιντεν είναι βαθιά ανήσυχος για τον κίνδυνο Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου και κάνει τα πάντα για να αποφευχθεί το να φθάσουμε σε ένα σημείο όπου θα γίνει πιθανός ο πυρηνικός πόλεμος», πρόσθεσε.

Η Ρωσία διαθέτει πολλά –γύρω στα 2.000, υπολογίζουν οι Αμερικανοί– λεγόμενα τακτικά πυρηνικά όπλα, ισχύος μικρότερης από τη βόμβα που ερρίφθη στη Χιροσίμα, και το στρατιωτικό δόγμα της θεωρητικά δεν αποκλείει τη χρήση πυρηνικού όπλου μικρής ισχύος για την ανάκτηση του πλεονεκτήματος σε περίπτωση συμβατικού πολέμου με τη Δύση.

Ωστόσο η υπόθεση αυτή προϋποθέτει πως «το NATO θα επενέβαινε» στον πόλεμο στην Ουκρανία και αυτό «δεν είναι κάτι που προβλέπεται, όπως έχει πει με σαφήνεια ο πρόεδρος (Τζο Μπάιντεν)», πρόσθεσε.

Ο κ. Μπερνς, άλλοτε πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Μόσχα, είπε εξάλλου πως δεν μπορεί να βρει αρκετά σκληρά λόγια για να περιγράψει τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος είναι κατ’ αυτόν «ρεβανσιστής», «ξεροκέφαλος», «απόστολος της αντεκδίκησης», βυθισμένος στην πορεία των ετών σε ένα «εκρηκτικό μείγμα παραπόνων, φιλοδοξίας και ανασφάλειας» και «καθημερινά δείχνει πως μια δύναμη σε πτώση μπορεί να είναι εξίσου αποσταθεροποιητική με μια δύναμη σε άνοδο».

Ο κ. Μπερνς χαρακτήρισε τη βοήθεια που δίνουν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών στις ουκρανικές δυνάμεις ζωτικής σημασίας στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ επανέλαβε τις αμερικανικές κατηγορίες για «φρικιαστικά εγκλήματα» πολέμου Ρώσων στρατιωτικών στην Μπούτσα, που η Μόσχα απορρίπτει κάνοντας λόγο για «τερατώδη παραχάραξη» των γεγονότων.

Στην ίδια ομιλία, ο κ. Μπερνς χαρακτήρισε τις «φιλοδοξίες» της Κίνας, μεγάλου ανταγωνιστή των ΗΠΑ σε κάθε πεδίο, «πολύ απειλητικές».

