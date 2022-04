Πολιτισμός

“Ενώπιος Ενωπίω” η Σμαράγδα Καρύδη για τη μητρότητα, τον Αθερίδη και την “Ντάλια”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για όλους και για όλα μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου η ηθοποιός Σμαράγδα Καρύδη. Οι απαντήσεις για το γάμο.

Καλεσμένη του Νίκου Χατζηνικολάου ήταν στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» της Πέμπτης η ηθοποιός και παρουσιάστρια Σμαράγδα Καρύδη, η οποία απάντησε σε όλα τα ερωτήματα τόσο σχετικά με τα επαγγελματικά της, όσο και για τα προσωπικά της.

«Ήξερα πάντα ότι το έχω με την υποκριτική, αλλά ήμουν τόσο φοβισμένη που δεν μπορούσα να το εκφράσω, φοβόμουν την απόρριψη και την αποτυχία. Ήξερα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός, ότι αυτό είναι συναρπαστικό, η αβεβαιότητα μου φαινόταν συναρπαστική, με έπνιγε η σιγουριά», είπε ως κόρη ηθοποιών και αποκάλυψε ότι ήταν κακή μαθήτρια στο σχολείο, αφού το μυαλό της ήταν στους… έρωτες.

«Έχω ζήσει τη ζωή που με ικανοποίησε, δεν έχω παράπονα από κανέναν τομέα. Ούτε εργασιομανής είμαι, για πολλά χρόνια τεμπέλιασα στη δουλειά και βρήκα μία ισορροπία στη δουλειά και τη ζωή μου», έκανε τον απολογισμό της και ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο του γάμου, απάντησε πως τον απέρριψε γιατί: «δεν με ενδιέφερε, δεν έχω βρει τον λόγο να κάνω γάμο».





Όσο για το αν ένιωσε ποτέ την ανάγκη να γίνει μητέρα, είπε πως «θα γινόμουν σκλάβα του παιδιού και θα άφηνα όλη τη ζωή μου πίσω, το καταλαβαίνω από το σκυλί μου. Ένιωσα ότι δεν έχω τα αποθέματα ούτε την όρεξη να αφιερωθώ σε κάτι τέτοιο και ήταν κάτι που ποτέ δεν με ενδιέφερε ιδιαίτερα».

Δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στο ρόλο της Ντάλιας στο «Παρά Πέντε», έναν από τους πιο δημοφιλής που έχει ερμηνεύσει, αποκαλύπτοντας ότι δεν την ήθελαν για το ρόλο αυτόν.

«Ήταν μια τεράστια έμπνευση όλο το Παρά Πέντε. Όντως δεν με ήθελαν αυτοί οι δύο (ο Γιώργος Καπουτζίδης κι ο Μιχάλης Μαρίνος). Μάλιστα το βράδυ έπαιζαν χαρτιά κι επιτραπέζια και σκέφτονταν οποιονδήποτε να παίξει για να μην είμαι εγώ γιατί ο Μιχάλης είχε όντως την εντύπωση ότι θα είμαι κάποια που δεν θα μιλά σε κανένα και θα είμαι μέσα στα βιβλία. Ο Αντώνης Αγγελόπουλος, το λέω πάντα και τον ευγνωμονώ, μου πρότεινε αυτόν το ρόλο» είπε η Σμαράγδα Καρύδη.

«Όταν το διάβασα ξέκλεισα κάτι άλλο που είχα σχεδόν κλείσει. Το έκλεισα με λιγότερα λεφτά γιατί ήθελα να το κάνω οπωσδήποτε. Δούλεψα λίγο το ρόλο στην αρχή για να το φανταστώ. Ο Γιώργος δεν είχε γράψει το ρόλο για εμένα αλλά για άλλο πρόσωπο», περιέγραψε.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον σύντροφό της, Θόδωρο Αθερίδη, για τον οποίον ο Νίκος Χατζηνικολάου της έδειξε βίντεο με δηλώσεις του για εκείνη το 2003, για να τον καλωσορίσει στη συνέχεια στη συντροφιά τους.

«Η Σμαράγδα όπως όλοι οι ηθοποιοί οι ταλαντούχοι περίπου ξέρουμε τι θα κάνουμε στην ηθοποιία. Όταν έκανε μιούζικαλ, ήξερε μέχρι πού μπορεί να το φτάσει. Είναι στο μόνο πράγμα που έχω μείνει άναυδος. Ήταν πιο χορεύτρια από τις χορεύτριες, πιο τραγουδίστρια από τις τραγουδίστριες.

Με την ίδια έννοια ξέρω ότι μπορεί να γράψει σενάριο ή να σκηνοθετήσει κάποια στιγμή θα τη δούμε να το κάνει» είπε ο Θοδωρής Αθερίδης και κατάληξε

«Τις τριβές από τη δουλειά θα τις έχουμε είτε δουλεύουμε πολλές ώρες μαζί είτε όχι. Με τη Σμαράγδα σχετιστήκαμε σε μία σοβαρή ηλικία που ξέραμε τι θέλουμε από έναν σύντροφο οπότε απαραίτητο συστατικό είναι να ταιριάζεις με τον άλλο, να είσαι συντροφιά και να είσαι φίλος».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Παρασκευή σε 174 σημεία

Κατάταξη UEFA: Η θέση της Ελλάδας μετά την ήττα ΠΑΟΚ

Νέο Μεξικό: Νεκροί από πυρκαγιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη (εικόνες)