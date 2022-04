Κόσμος

Ισραήλ: άγριες συγκρούσεις στην Ιερουσαλήμ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παλαιστίνοι διαδηλωτές και ισραηλινοί αστυνομικοί, συγκρούστηκαν μετατρέποντας σε "πεδίο μάχης" την πλατεία Τεμενών στην Ιερουσαλήμ.

Περισσότεροι από εκατό άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στις συγκρούσεις που ξέσπασαν μεταξύ Παλαιστίνιων διαδηλωτών και Ισραηλινών αστυνομικών σήμερα το πρωί στην Πλατεία των Τεμενών στην Ιερουσαλήμ.

«Ενενήντα τραυματίες» διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Ιερουσαλήμ και «δεκάδες» έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, δήλωσε αξιωματούχος της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου.

Από την πλευρά της η ισραηλινή αστυνομία έκανε λόγο για τουλάχιστον τρία μέλη της που έχουν τραυματιστεί.

Τα επεισόδια ξέσπασαν δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του ιερού μήνα του Ραμαζανιού.

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε ότι δυνάμεις της μπήκαν στον χώρο για να διαλύσουν πλήθος που πέταγε πέτρες εναντίον χώρου προσευχής στο Δυτικό Τείχος, σε μικρή απόσταση.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, αστυνομικοί χρησιμοποίησαν πλαστικές σφαίρες εναντίον παλαιστινίων διαδηλωτών.

Η Πλατεία των Τεμενών βρίσκεται στην παλιά πόλη, στην ανατολική Ιερουσαλήμ, τον παλαιστινιακό τομέα, που κατέχει το Ισραήλ από τον Πόλεμο των Έξι Ημερών του 1967. Ο τομέας μετατρέπεται συχνά σε θέατρο συγκρούσεων μεταξύ της ισραηλινής αστυνομίας και παλαιστινίων διαδηλωτών.

Κατά τη διάρκεια του ραμαζανιού του 2021, νυχτερινές διαδηλώσεις στην Ιερουσαλήμ και ταραχές ως την πλατεία οδήγησαν στο ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, που κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας.

Τυπικά την Πλατεία των Τεμενών διαχειρίζεται η Ιορδανία. Η πρόσβαση στον χώρο όμως ελέγχεται από τις δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ.

Λίγο πριν αρχίσει ο μήνας του Ραμαζανιού φέτος (τη 2η Απριλίου), ισραηλινοί και ιορδανοί αξιωματούχοι έκαναν αρκετές επαφές για να αποφευχθεί το ξέσπασμα νέων ταραχών.

Τα επεισόδια στην καρδιά της Ιερουσαλήμ καταγράφηκαν έπειτα από σειρά επιθέσεων στο Ισραήλ και ισραηλινές επιθέσεις στη Δυτική Όχθη, άλλη κατεχόμενη παλαιστινιακή περιοχή.

Από την 22η Μαρτίου στο Ισραήλ διαπράχθηκαν τέσσερις επιθέσεις, οι δύο πρώτες από ισραηλινούς άραβες που συνδέονταν με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), οι άλλες δύο από Παλαιστίνιους καταγόμενους από την Τζενίν, στη Δυτική Όχθη.

Οι επιθέσεις αυτές είχαν απολογισμό δεκατέσσερις νεκρούς. Στην άλλη πλευρά, τουλάχιστον 21 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους δράστες επιθέσεων, έχουν σκοτωθεί το ίδιο διάστημα, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ειδήσεις σήμερα:

CIA – Ουκρανία: Φόβοι για πυρηνική επίθεση από τη Ρωσία

ΤΡΑΙΝΟΣΕ - Άγονες γραμμές: νέα συμφωνία με ρήτρες και κυρώσεις

Διοικητής ΟΑΕΔ στον ΑΝΤ1: Πώς θα λειτουργήσει η επιδότηση στέγης