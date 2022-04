Πολιτική

ΝΔ - Θεοδωρικάκος: Πού θα είναι υποψήφιος βουλευτής στις εκλογές

Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είχε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη στο Μέγαρο Μαξίμου.



Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε σήμερα συνάντηση στο γραφείο του, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκο.



Ο κ. Θεοδωρικάκος, που είναι σήμερα Βουλευτής Επικρατείας, θα είναι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην εκλογική Περιφέρεια Β3’, στο Νότιο Τομέα Αθηνών.

