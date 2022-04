Τεχνολογία - Επιστήμη

Αριθμός ανάγκης για οδηγούς και πεζούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε λειτουργία τέθηκε το τετραψήφιο τηλεφωνικό νούμερο το οποίο μπορούν να καλούν οι οδηγοί σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Στο τετραψήφιο τηλεφωνικό νούμερο 1544 θα μπορούν από σήμερα 15 Απριλίου 2022, να απευθύνονται οι πολίτες της Αττικής προκειμένου να επικοινωνούν με το κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής. Οι πολίτες μέσω του νέου τηλεφωνικού αριθμού έχουν τη δυνατότητα να αναφέρουν κάθε είδους πρόβλημα που σχετίζεται με το δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής και μάλιστα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο 365 μέρες το χρόνο.

Συγκεκριμένα, μέσω του νέου αυτού αριθμού, μπορούν να αναφέρουν τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας, όπως φθορές στο οδόστρωμα, προβλήματα με την φωτεινή σηματοδότηση, τις διαγραμμίσεις, τη σήμανση, τυχόν πτώση υλικών στο οδόστρωμα (π.χ. λάδια, φερτά υλικά, αντικείμενα), αλλά και οτιδήποτε μπορεί να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια τους. Το κέντρο διαχείρισης της κυκλοφορίας θα μπορεί άμεσα, αφού ιεραρχήσει τις σχετικές πληροφορίες να προβαίνει στις κατάλληλες προληπτικές ενέργειες και δράσεις αποκατάστασης των προβλημάτων.

Έβαλαν στα φανάρια QR code

Να σημειωθεί για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών έχουν εγκατασταθεί 3.000 μικρές πινακίδες με τον τετραψήφιο τηλεφωνικό αριθμό 1544 στους ιστούς των φωτεινών σηματοδοτών σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Οι πινακίδες διαθέτουν κωδικό QR code για να μπορούν οι πεζοί με μια απλή κίνηση να συνδέονται στην ηλεκτρονική σελίδα της περιφέρειας Αττικής από το κινητό τους τηλέφωνο και να έχουν πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες που αφορούν στην ασφαλή μετακίνηση τους.

1544

Στις πινακίδες έχει προβλεφθεί οι πληροφορίες να αναγράφονται και στην αγγλική γλώσσα, επιτρέποντας και στους επισκέπτες της Αττικής να ενημερώνονται για την ύπαρξη και τη λειτουργία μιας γραμμής. Επιπρόσθετα έχουν τοποθετηθεί 110 πινακίδες διαχείρισης κυκλοφορίας με τον αριθμό 1544 σε όλες τις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ενώ οι φωτεινές πινακίδες (matrix) ενημερώνουν τους οδηγούς για την ενεργοποίηση του 1544.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, ήταν αυτός που ενεργοποίησε από το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας το 1544. Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για μία νέα καινοτόμο δράση η οποία έχει ως κεντρικό σκοπό της να ενισχύσει την επικοινωνία των χρηστών του οδικού δικτύου με την Περιφέρεια, τόσο για θέματα που αφορούν στη συντήρηση των κεντρικών οδικών αρτηριών και της σηματοδότησης, όσο και στη διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων που τυχόν προκαλούνται στο οδικό δίκτυο.

Επιπλέον, ο κύριος Πατούλης επισήμανε ότι τα ζητήματα ασφάλειας των πολιτών και η βελτίωση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας είναι ψηλά στην ατζέντα της σημερινής διοίκησης, με την Περιφέρεια να έχει διαθέσει μέχρι στιγμής πάνω από 300 εκ. ευρώ για ασφαλτοστρώσεις, διαζώματα, παρεμβάσεις σήμανσης και φωτεινών σηματοδοτών.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Νεκρά παιδιά στην Πάτρα: ο Μάνος Δασκαλάκης και η σύγκρουση των ιατροδικαστών

Παναθηναϊκός: Το ΟΑΚΑ δικό του για... πάντα!

“Η Φάρμα”: Η ώρα του μεγάλου τελικού (εικόνες)