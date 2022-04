Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: Ένοχοι δύο γιατροί για τον θάνατο ασθενούς

Φυλάκιση σε δύο γιατρούς για τον θάνατο 55χρονου. Η ποινή που τους επιβλήθηκε.

Δύο γιατροί καταδικάστηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε φυλάκιση 2 ετών, με 3ετή αναστολή. Κρίθηκαν ένοχοι για τον θάνατο, από αμέλεια, 55χρονου ασθενούς.

Ο άτυχος άνδρας, από περιοχή της Έδεσσας, είχε απευθυνθεί τον Ιούλιο του 2016 σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, ύστερα από τραυματισμό που υπέστη στο χέρι του με αλυσοπρίονο, κατά τη διάρκεια ξυλουργικών εργασιών.

Οι γιατροί στη Θεσσαλονίκη «παρέλειψαν να προχωρήσουν σε περαιτέρω εξετάσεις»

Αφού έγινε ο προεγχειρητικός έλεγχος, υποβλήθηκε σε χειρουργείο με γενική αναισθησία, αλλά με το τέλος της επέμβασης εξέπνευσε. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε ισχαιμική καρδιοπάθεια, την οποία, όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο, δεν είχαν διαγνώσει οι γιατροί εξετάζοντας προεγχειρητικά το θύμα.

«Παρέλειψαν να προχωρήσουν σε περαιτέρω εξετάσεις» ανέφερε, μεταξύ άλλων, η εισαγγελέας της έδρας που πρότεινε την ενοχή τους.

Στους δύο γιατρούς, ο πρώτος καρδιολόγος και ο δεύτερος αναισθησιολόγος, αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Στο εδώλιο του ίδιου δικαστηρίου παραπέμφθηκε να δικαστεί και τρίτος γιατρός, χειρουργός ορθοπεδικός, ο οποίος κρίθηκε αθώος.

