Χρυσή Αυγή: Τον Ιούνιο η δίκη στο Εφετείο

Οι καταδικασθέντες πρωτοδίκως θα δικαστούν από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, αλλά και για σειρά άλλων αξιόποινων πράξεων.

«Η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική οργάνωση». Η φράση που ανακοινώθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2020 από τα μεγάφωνα που είχαν στηθεί γύρω από το Εφετείο για να ενημερωθούν οι χιλιάδες πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί για την ιστορική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, σηματοδότησε το τέλος της δίκης μίας βίαιης ναζιστικού τύπου οργάνωσης «ενδεδυμένης υπό τον μανδύα πολιτικού κόμματος».

Σήμερα, μετά την καταχώρηση στις 31 Μαρτίου στο βιβλίο Αποφάσεων της χιλιάδων σελίδων καθαρογραμμένης ομόφωνης απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, η δίκη σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης, προσδιορίστηκε να ξεκινήσει στις 15 Ιουνίου 2022 ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Η δίκη των κατηγορούμενων για τη δράση της οργάνωσης, με σειρά δολοφονικών ενεργειών ξεκίνησε στις 20 Απριλίου 2015 και ολοκληρώθηκε στις 22 Οκτωβρίου με την απόφαση φυλάκισης των 39, από τους συνολικά 52 καταδικασθέντες, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός της οργάνωσης Νίκος Μιχαλολιάκος, τα μέλη της διευθυντικής ομάδας Γιάννης Λαγός, Ηλίας Κασιδιάρης, Ηλίας Παναγιώταρος, Χρήστος Παππάς, Γιώργος Γερμενής και Αρτέμης Ματθαιόπουλος, ο δράστης της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα Γιώργος Ρουπακιάς και συγκατηγορούμενοι του.

Ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων θα δικαστούν για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης συνολικά 18 πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι 2 πυρηνάρχες της οργάνωσης σε Πέραμα και Νίκαια, 15 καταδικασθέντες πρωτοδίκως για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα τον Σεπτέμβριο του 2013, οι 4 καταδικασθέντες για την επίθεση στους Αιγύπτιους αλιεργάτες το 2012, οι 3 καταδικασθέντες για την επίθεση σε μέλη του ΠΑΜΕ τον Σεπτέμβριο του 2013 και οι 10 καταδικασθέντες για ένταξη στην εγκληματική οργάνωσης.

Στην απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, όπου γίνεται εκτενέστατη αναφορά σε κάθε στοιχείο της δράσης τής οργάνωσης αναφέρεται σχετικά με την δολοφονία του Παύλου Φύσσα, την υπόθεση που έφερε την αρχή του τέλους της Χρυσής Αυγής: «Η ανθρωποκτονία τού Παύλου Φύσσα ήταν αποτέλεσμα της οργανωμένης κινητοποίησης της ασφάλειας της τοπικής οργάνωσης Νίκαιας της Χρυσής Αυγής, το δε κίνητρο ήταν πολιτικό ιδεολογικό. Ο κατηγορούμενος Γεώργιος Ρουπακιάς δεν ήταν ένας απλός ψηφοφόρος της Χρυσής Αυγής ούτε ένας τυχαίος περαστικός από τα γραφεία, όπως ισχυρίστηκε σε δηλώσεις του ο γενικός γραμματέας Νικόλαος Μιχαλολιάκος. Ήταν μέλος της τοπικής Νίκαιας ήδη από τον Ιούλιο του 2012 και μάλιστα μέλος του πενταμελούς της τοπικής Νικαίας της Χρυσής Αυγής και συγκεκριμένα ήταν ταμίας».

Όσον αφορά την οργάνωση, οι δικαστές του Πρωτοβάθμιου δικαστηρίου αναφέρουν «Η εγκληματική τους δράση που σκοπό είχε τη διά της βίας αντιμετώπιση των αλλοδαπών, των ιδεολογικών αντιπάλων, των αντιφρονούντων και δια του τρόπου αυτού την επιβολή και διάδοση πολιτικών ιδεών και θεωριών, εκδηλωνόταν μέσω των τοπικών οργανώσεων και πάντα υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία στελέχους της».

Να σημειωθεί ότι οι συνήγοροι Πολιτικής Αγωγής έχουν ήδη αιτηθεί να διεξαχθεί η δίκη στην αίθουσα Τελετών του Εφετείου και να απαλλαγούν άλλων καθηκόντων οι εφέτες που θα κληρωθούν ως μέλη του δικαστηρίου.

