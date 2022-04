Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Πάσχα με μάσκες στην εκκλησία και όπου υπάρχει συνωστισμός

Οι ειδικοί προειδοποιούν για την τήρηση των μέτρων ενόψει Πάσχα. Η πορεία της πανδημίας στην χώρα. Τι είπαν Γκάγκα, Παπαευαγγέλου, Μαγιορκίνης.

«Η πανδημία φαίνεται να ελέγχεται. Έχουμε σταθερά λιγότερα κρούσματα και λιγότερες εισαγωγές στα νοσοκομεία, οπότε φαίνεται πως τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Ο καιρός φτιάχνει επίσης και νομίζω πως φτιάχνει και το κέφι μας, κάτι που το χρειαζόμαστε όλοι», είπε χαρακτηριστικά η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, κατά την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στην χώρα.

«Ξεκινάμε σε μια καινούρια κανονικότητα, που μπορούμε να την προχωρήσουμε και τα πράγματα είναι πραγματικά καλά. Άρα, να ευχηθώ σε όλους καλό Πάσχα. Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί, αλλά ας χαρούμε λίγο τους δικούς μας, την εποχή, αλλά με μάσκες στο συγχρωτισμό», πρόσθεσε ακόμα η κ. Γκάγκα.

Από την πλευρά της, η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου εξήγησε πως η διάμεση ηλικία είναι στα 33 έτη ενώ, όπως ανέφερε η κατάσταση του ΕΣΥ στη χώρα, είναι βελτιωμένη ενώ αναφέρθηκε και στις γιορτές που πλησιάζουν, επαναλαμβάνοντας τα μέτρα που πρέπει να τηρηθούν και εφιστώντας την προσοχή των πολιτών για το Πάσχα. «Ο ιός που κυκλοφορεί φαίνεται ηπιότερος για τους εμβολιασμένους. Θα πάμε στην εκκλησία με τις μάσκες μας και όπου αλλού υπάρχει συνωστισμός. Και με self test μπορούμε να συναντήσουμε τους δικούς μας», τόνισε η κ. Παπαευαγγέλου.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για τις δηλώσεις Πλεύρη ότι τα μέτρα θα επαναξιολογηθούν ξανά τον Σεπτέμβριο, η κα Γκάγκα είπε ότι «ανά πάσα στιγμή υπάρχει επιδημιολογική επιτήρηση. Ο προγραμματσμός μας είναι να τα ξαναδούμε τον Σεπτέμβριο αλλά εάν δεν πάνε όλα καλά τότε εδώ είμαστε για να πάρουμε μέτρα».

«Η επιδημία στον κόσμο δείχνει σαφή ύφεση. Με 503 εκατ. μολύνσεις και 6,2 εκατ. θανάτους μέχρι σήμερα. Οι νέες διαγνώσεις εντός της τελευταίας εβδομάδας έχουν μειωθεί κατά 20%, καθώς καταγράφηκαν 0,9 εκατομμύρια μολύνσεις ανά ημέρα μεσοσταθμικά», είπε αρχικά στην τοποθέτησή του ο Γκίκας Μαγιορκίνης. Συνεχίζοντας, σημείωσε: «Διαγνώσεις κάτω από το εκατομμύριο είχαμε να δούμε από τις αρχές του κύματος της «Όμικρον». Οι ασθενείς που καταλήγουν με τη νόσο μειώθηκαν σημαντικά κατά 14%, καθώς καταγράφηκαν περίπου 3.000 θάνατοι ανά ημέρα. Η μείωση των θανάτων συνεχίζεται σε επίπεδα που είχαμε να δούμε από την αρχή της πανδημίας».

Σύμφωνα με τον επίκουρο καθηγητή: «Και στην Ευρώπη συνεχίζεται η εντυπωσιακή μείωση όσον αφορά τη διασπορά της νόσου, καθώς παρατηρήθηκε 18% μείωση στις μολύνσεις και κατά 6% στους θανάτους. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν περίπου 3,1 εκατ. διαγνώσεις και 10.400 θάνατοι σε όλη την τελευταία εβδομάδα. Οι 40 από τις 47 χώρες της Ευρώπης δείχνουν μείωση στη διαφορά, ενώ μόλις σε τρεις χώρες υπάρχει σημαντική επιδείνωση (πάνω από 30%). Αντίστοιχα, σημαντική βελτίωση παρατηρήθηκε σε 16 χώρες».

Στην Ελλάδα, ο κ. Μαγιορκίνης σημείωσε ότι «όπως δείχνουν τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, την τελευταία εβδομάδα ο συνολικός αριθμός των διαγνώσεων στην επικράτεια μειώθηκε σημαντικότατα κατά 27%. Ο αριθμός των θανάτων έδειξε μικρή βελτίωση κατά 4%, η πίεση στο σύστημα υγείας είναι ήδη σε διαχειρίσιμα επίπεδα. Ο αριθμός των ατόμων σε ΜΕΘ μειώθηκε κατά 10% και στις απλές κλίνες κατά 18%. Καθώς βλέπουμε μια μαζική βελτίωση των επιδημιολογικών δεικτών, βλέπουμε το ίδιο να συμβαίνει και στην Ελλάδα, όπου εξακολουθεί να ενισχύεται το σενάριο, ότι θα συνεχιστεί η συρρίκνωση τις επόμενες ημέρες».

Δείτε αναλυτικά την ενημέρωση των ειδικών:

