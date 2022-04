Κόσμος

Ουκρανία - Ζελένσκι: Θα παραδοθεί σύντομα το ερωτηματολόγιο για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ερωτηματολόγιο χρησιμεύει ως βάση για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Το νέο βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Ουκρανού προέδρου.



Η Ουκρανία έχει σχεδόν ολοκληρώσει τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του αργά το βράδυ της Παρασκευής.

«Η δουλειά έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και σύντομα θα παραδώσουμε τις απαντήσεις στην αντιπροσωπεία της ΕΕ», εξήγησε ο Ζελένσκι.

Το ερωτηματολόγιο χρησιμεύει ως βάση για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επέδωσε το ερωτηματολόγιο στον Ζελένσκι στη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής της στο Κίεβο.

Η Ουκρανία κατέθεσε αίτημα για ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση λίγο μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου.

Επί του παρόντος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το αίτημα. Η ένταξη μιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνήθως μια χρονοβόρα και περίπλοκη διαδικασία. Ακόμη κι αν η Κομισιόν γνωμοδοτήσει θετικά, μπορεί να χρειαστεί να περάσει καιρός μέχρι να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει υποσχεθεί επίσπευση της διαδικασίας.

Περίπου 3.000 ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αξιωματούχων του, 2.500 έως 3.000 ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Σε εκτενή συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, αποσπάσματα της οποίας είδαν χθες Παρασκευή το φως της δημοσιότητας, ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι περίπου 10.000 ουκρανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί, συμπληρώνοντας ότι «είναι δύσκολο να πούμε πόσοι εξ αυτών θα επιβιώσουν».

Στον αντίποδα, αναφέρθηκε στις απώλειες των ρωσικών δυνάμεων, κάνοντας λόγο για 19.000 έως 20.000 νεκρούς. Επισήμως η Μόσχα κάνει λόγο για 1.350 νεκρούς στρατιώτες της.

Ερωτηθείς σχετικά με βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες ημέρες και δείχνουν νεκρούς και καταστροφές στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου ενός στο οποίο εμφανίζεται μια μητέρα να βρίσκει το πτώμα του γιου της μέσα σε πηγάδι, ο Ζελένσκι είπε: «Είναι μεγάλος ο πόνος μου!».

«Ως πατέρας, δεν μπορώ να το δω. Επειδή το μόνο που θέλεις μετά είναι να εκδικηθείς και να σκοτώσεις», συνέχισε. «Είμαι υποχρεωμένος όμως να το δω ως πρόεδρος μιας χώρας όπου πολλοί άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο και έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα, ενώ υπάρχουν εκατομμύρια άλλοι που θέλουν να ζήσουν».

«Όλοι μας θέλουμε να πολεμήσουμε», τόνισε ο Ζελένσκι. «Ωστόσο, όλοι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου αυτός ο πόλεμος να μην είναι δίχως τέλος. Όσο περισσότερο διαρκέσει, τόσο περισσότερους θα χάσουμε. Όλες αυτές οι απώλειες θα είναι όπως εκείνη», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Δασκαλάκης: Αν χρειαστεί θα δώσω το ηχητικό μήνυμα με τις απειλές της Ρούλας στη Δικαιοσύνη

Καιρός: Σκόνη και ζέστη το Σάββατο του Λαζάρου

Monte Carlo Masters: Ο Τσιτσιπάς στους “4” με απίστευτη ανατροπή