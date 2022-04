Αθλητικά

Απόλλων Σμύρνης – Βόλος: Κλώτσησε… την ευκαιρία η “Ελαφρά Ταξιαρχία”

Ο Βόλος δεν «χαρίστηκε» στους γηπεδούχους που «καίγονταν» για την νίκη και αυτή που «χαμογέλασε» ήταν η Λαμία.

Σε ματς που ο Απόλλων Σμύρνης "καιγόταν" για το "τρίποντο" στην προσπάθεια που κάνει για την αποφυγή του υποβιβασμού, η "ελαφρά ταξιαρχία" κλώτσησε τη μεγάλη ευκαιρία να βάλει από κάτω της στη βαθμολογία, έστω και προσωρινά, την Λαμία.

Ο "αδιάφορος" Βόλος απέσπασε ισοπαλία, με σκορ 1-1 στην Ριζούπολη και πλέον η αθηναϊκή ομάδα ελπίζει σε "στραβοπάτημα" της προτελευταίας Λαμίας (υποδέχεται την Κυριακή τον Ιωνικό), έτσι ώστε να μειώσει σε απόσταση αναπνοής ή, να παραμείνει στο -2 από τους Φθιώτες και να μείνει "ζωντανή" στη μάχη για την αποφυγή της τελευταίας θέσης που σημαίνει υποβιβασμός στην Super League 2.

Καμία από τις δύο ομάδες δεν έδειξε κάτι το ιδιαίτερο στα πρώτα 45 λεπτά, με τους Θεσσαλούς, πάντως, να παρουσιάζονται πιο επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις τους. Οι φιλοξενούμενοι είχαν δύο καλές στιγμές στο διάστημα αυτό, η πρώτη στο 11΄ με το σουτ του Ρεγκατέν που έφυγε άουτ, ενώ την ίδια τύχη είχε δύο λεπτά μετά και το σουτ του Φαν Βέερτ.

Στο 59΄ οι Βολιώτες άνοιξαν το σκορ. Η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Μπαρτόλο μετά από πάσα του Ρομέρο και ο Πάολο Φερνάντες με σουτ σημάδεψε σωστά για το 1-0. Μη έχοντας άλλες επιλογές οι γηπεδούχοι τα έπαιξαν όλα για όλα και στο 81΄ κατάφεραν να "σώσουν την παρτίδα" με την κεφαλιά του Ντάουντα ύστερα από σέντρα του Βιτλή.

Διαιτητής: Α. Διαμαντόπουλος

Κίτρινες: Μπρούνο Άλβες - Μεταξάς, Σιέλης

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ: Σορκάν, Ρόγκνε, Άλβες (73΄ Φερνάντες), Ντομίνγκες, Ντεντάκης, Φατιόν, Κάστρο (73΄ Τσιμπσά), Σλίβκα (60΄ Μπακόγκου), Βιτλής, Μαρτίνες (87΄ Κραγιόπουλος), Ντάουντα.

ΒΟΛΟΣ: Κλέιμαν, Άλχο, Γκιουλέν, Σιέλης, Πουρίτα (77΄ Κορέα), Ρεγκατέν, Μεταξάς (60΄ Ριένστρα), Μπαρτόλο, Φερνάντες (88΄ Τριανταφύλλου), Ροσέρο, Φαν Βερτ.

