Κόσμος

Προεδρικές εκλογές στη Γαλλία – Δημοσκόπηση: Ανοίγει η ψαλίδα υπέρ του Μακρόν

Πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες το προβάδισμα του Μακρόν από την Λεπέν, με τη συμμετοχή να εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 72%.

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα είναι ο νικητής του δεύτερου γύρου των γαλλικών προεδρικών εκλογών εξασφαλίζοντας το 55,5% των ψήφων απέναντι στην Μαρίν Λεπέν, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Ipsos-Sopra Steria για τα France Info και Le Parisien-Aujourd'hui En France.

Η συμμετοχή στην ψηφοφορία αναμένεται να φθάσει το 72%.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 14-16 Απριλίου.

