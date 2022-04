Κόσμος

Ουκρανία – Μαριούπολη: Η Μόσχα καλεί τους τελευταίους μαχητές να παραδοθούν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο έχει εκκαθαριστεί το σύνολο της αστικής ζώνης από ουκρανικές δυνάμεις και μόνο λίγοι μαχητές παραμένουν στην μεταλλουργική μονάδα Azovstal.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι «έχει εκκαθαρίσει το σύνολο της αστικής ζώνης της Μαριούπολης από τις ουκρανικές δυνάμεις» και ότι μόνο λίγοι μαχητές παραμένουν στην μεταλλουργική μονάδα Azovstal, θέατρο επαναλαμβανόμενων συγκρούσεων.

«Η μόνη ευκαιρία να σώσουν τις ζωές του είναι να καταθέσουν τα όπλα και να παραδοθούν», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στην ανάρτησή του το ρωσικό υπουργείο Αμυνας αναφέρει ότι μέχρι τις 16 Απριλίου οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν χάσει στην επί εβδομάδες πολιορκούμενη ουκρανική πόλη περισσότερα από 4.000 μέλη, σύμφωνα με το πρακτορείο RIA.

Δεν έχει υπάρξει αντίδραση του Κιέβου στην ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείο Άμυνας, στην οποία αναφέρεται επίσης ότι 1.464 ουκρανοί στρατιώτες έχουν παραδοθεί στην Μαριούπολη μέχρι στιγμής.

Ειδήσεις σήμερα:

Απάτη με “μαϊμού” ηλεκτρολόγους που εξαπατούσαν πολίτες

Υπερ-πανσέληνος: Το πιο φωτεινό “ροζ φεγγάρι” της χρονιάς

Μαριούπολη: Βίντεο από drone αποτυπώνει την απόλυτη καταστροφή