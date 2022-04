Αθλητικά

ΝΒΑ Play Offs: Με “το δεξί” Ουόριος, Σίξερς, Τζαζ και Γουλβς

Το Γκόλντεν Στέιτ και η Φιλαδέλφεια, μπήκαν «δυνατά» στα play offs του ΝΒΑ, όπως και η Γιούτα με την Μινεσότα, που απέκτησαν πλεονέκτημα.



Το Γκόλντεν Στέιτ και η Φιλαδέλφεια, μπήκαν «δυνατά» απέναντι σε Ντένβερ και Τορόντο, αντίστοιχα, στα play offs του ΝΒΑ, όπως και η Γιούτα με την Μινεσότα, που απέκτησαν πλεονέκτημα, επικρατώντας σε Ντάλας και Μέμφις.

Οι Νάγκετς επικράτησαν με 123-107 και με πρωταγωνιστή τον Τζόρνταν Πουλ, ο οποίος τελείωσες τον αγώνα με 30 πόντους και δικαίωσε απολύτως τον προπονητή του, Στιβ Κερ, ο οποίος τον καθιέρωσε ως βασικό. Ο Στεφ Κάρι ήταν στον πάγκο και επέστρεψε στα παρκέ μετά από σχεδόν έναν μήνα απουσία, σημειώνοντας 16 πόντους, αλλά κυρίως, χωρίς να αισθανθεί ενοχλήσεις στον τραυματισμένο αστράγαλο του. Πολύ καλή εμφάνιση, από τον Κλέϊ Τόμπσον (19 πόντους) και τον Ντρέιμοντ Γκριν (12 πόντοι, εννέα ασίστ, έξι ριμπάουντ, ενώ ο Νίκολα Γιόκιτς με double double (25 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 6 ασίστ), ήταν από τους καλύτερους του αγώνα.

Στο Μέμφις, όπου η Μινεσότα έκανε την έκπληξη και νίκησε 130-117, ξεχώρισε η «μονομαχία» του Αντονι Εντουαρντς, Νο 1 στα ντραφτ του 2020 σε ηλικία 20 ετών και του 22χρονου, Τζα Μοράντ, ο οποίος επελέγη στην δεύτερη θέση το 2019 από τους Γκρίζλις. Ο πρώτος, ήταν εντυπωσιακός και τελείωσε την αναμέτρηση με 36 πόντους, ενώ ο Μοράντ, σημείωσε 32 πόντους και «μοίρασε» οκτώ ασίστ.

Παράλληλα, οι Τζαζ εκμεταλλεύθηνα την απουσία του Λούκα Ντόντσιτς και επικράτησαν στο Ντάλας των Μάβερικς με 99-93. Ο Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς σημείωσε 26 πόντους και ο Ντόνοβαν Μίτσελ 32, ενώ ο Ρούντι Γκομπέρ «μάζεψε» 17 ριμπάουντ και μετά το τέλος του ματς, σχολίασε: «Ελπίζω ότι θα έχω περισσότερες ευκαιρίες για να σκοράρω στο επόμενο παιχνίδι. Η θυσία είναι η λέξη «κλειδί». Είμαστε στα play-offs». Ικανοποιητική απόδοση, είχαν επίσης, ο Τζέϊλεν Μπράνσον (18π.) και ο Σπένσερ Ντιγουίντι (17π).

Στην ανατολική περιφέρεια, τέλος, η Φιλαδέλφεια είχε μια δύσκολη βραδιά στο Τορόντο, καθώς οι Ράπτορς δεν δυσκολεύθηκαν να επικρατήσουν με 131-111. Το στιγμιότυπο που χαρακτήρισε το ματς, ήταν ο τραυματισμός του Σκότι Μπαρνς, ο οποίος «πάτησε» στον Τζόελ Εμπίιντ, με αποτέλεσμα να «γυρίσει» ο αστράγαλος του. Οι Σίξερς στηρίχθηκαν στην ομαδική δουλειά και πήραν πόντους από αρκετούς παίκτες, όπως ο Ταϊρίς Μάξι (38), Τομπίας Τόμας (26) και Τζέϊμς Χάρντεν (22).

Σε αγώνες για τα play offs του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ανατολική περιφέρεια

Φιλαδέλφεια-Τορόντο 131-111

Η Φιλαδέλφεια προηγείται στις νίκες με 1-0

Δυτική περιφέρεια

Ντάλας-Γιούτα 93-99

Η Γιούτα προηγείται στις νίκες με 1-0

Μέμφις-Μινεσότα 117-130

Η Μινεσότα προηγείται στις νίκες με 1-0

Γκόλντεν Στέιτ-Ντένβερ 123-107

Το Γκόλντεν Στέιτ προηγείται στις νίκες με 1-0

Στην επόμενη φάση, προκρίνεται η ομάδα που θα συμπληρώσει τέσσερις νίκες.

