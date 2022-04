Πολιτισμός

H Κυριακή των Βαΐων στην Μητρόπολη Αθηνών

Στη Μητρόπολη Αθηνών ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για την Κυριακή των Βαΐων.

Στη Μητρόπολη Αθηνών τέλεσε σήμερα, Κυριακή των Βαΐων, το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Συλλειτούργησαν ο μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος, διευθυντής του Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα, και ο επίσκοπος Ωρεών Φιλόθεος, αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τον Θείο Λόγο κήρυξε ο ιεροκήρυκας της Αρχιεπισκοπής, αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Καρσιώτης.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε τον μητροπολίτη Λαοδικείας για την παρουσία του, τον καλωσόρισε ως τον νέο εκπρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη στο γραφείο στην Αθήνα και σημείωσε ότι «τρέφουμε πολλές ελπίδες για τη συνεργασία μας». Επισήμανε, ακόμη, ότι για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και οι δυσκολίες της εποχής χρειάζεται στενή συνεργασία, ιδίως μέσα στην Εκκλησία και κάλεσε τον μητροπολίτη Λαοδικείας να μεταφέρει στον Πατριάρχη τις ευχαριστίες του για την επιλογή.

Από την πλευρά του, ο μητροπολίτης Λαοδικείας ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για την αγάπη του και τόνισε ότι «διδασκόμαστε από τη σεμνότητα και τη διάκριση που σας χαρακτηρίζουν». Επιπλέον, μίλησε για την αφοσίωση του Αρχιεπισκόπου προς τους θεσμούς της Εκκλησίας, αλλά και την αγάπη του προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι «στα κρίσιμα χρόνια που διερχόμαστε, η ενότητα της Ορθοδοξίας είναι το ζητούμενο. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο συνεχίζει τη διακονία του και έχοντας τη συμπαράσταση των αδελφών Ορθοδόξων Εκκλησιών και ιδιαιτέρως της Εκκλησίας της Ελλάδος αγωνίζεται για την ενότητα της Εκκλησίας. Ο ρόλος που διαδραματίζει η ελληνική Ορθοδοξία σφυρηλατεί την ενότητα με βάση τον συνοδικό θεσμό».

