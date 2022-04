Κοινωνία

Γαλλία – Μελανσόν: Τι θα κάνουν στον δεύτερο γύρο των εκλογών οι ψηφοφόροι του

Μοιρασμένη στα τρία εμφανίζονται οι ψηφοφόροι του αριστερού υποψηφίου, σε ηλεκτρονική ψηφοφορία που διοργάνωσε το κόμμα της «Ανυπότακτης Γαλλίας».

Το 37,65% των ψηφοφόρων του αριστερού υποψήφιου στον πρώτο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών Ζαν Λικ Μελανσόν δηλώνει ότι προτίθεται να ψηφίσει λευκό στον δεύτερο γύρο της επόμενης Κυριακής, υπέρ του Εμανουέλ Μακρόν θα ψηφίσει το 33,40%, ενώ την αποχή επιλέγει το 28,96%.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που διοργάνωσε το κόμμα της Ανυπότακτης Γαλλίας, με τη συμμετοχή περίπου 215.000 υποστηρικτών του Μελανσόν.

Η επιλογή Λεπέν δεν υπήρχε στην εν λόγω ψηφοφορία τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιοποιήθηκαν από τον ιστότοπο του κόμματος.

«Το αποτέλεσμα αυτής της διαβούλευσης δεν είναι μια οδηγία προς οποιονδήποτε», διευκρινίζεται στην ίδια ιστοσελίδα.

