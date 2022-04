Αθλητικά

Λαμία – Ιωνικός: Μπήκαν σε μεγάλους μπελάδες οι γηπεδούχοι

Αν και αδιάφορος βαθμολογικά ο Ιωνικός, πέρασε νικηφόρα από τη Λαμία που καιγόταν για την νίκη και την έβαλε σε μεγάλες περιπέτειες.

Το ενδιαφέρον στον τελευταίο αγώνα της 4ης αγωνιστικής των play out της Super League ήταν μονόπλευρο. Η Λαμία ήθελε πάση θυσία το "τρίποντο" στο "Αθανάσιος Διάκος" απέναντι στον "αδιάφορο" βαθμολογικά, Ιωνικό, προκειμένου να εκμεταλλευτεί την χθεσινή (16/04) "γκέλα" του Απόλλωνα Σμύρνης με τον Βόλο (1-1) και να ξεφύγει με +4 από την "Ελαφρά Ταξιαρχία" στη μάχη της παραμονής.

Ωστόσο, απέτυχε παταγωδώς. Οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν με 1-0, χάρις στο γκολ Μάντζη στο 31΄ και, πλέον, τα πράγματα για τους Φθιώτες γίνονται ακόμη πιο δύσκολα στη συνέχεια, καθώς η διαφορά που τους χωρίζει από τον ουραγό Απόλλωνα μειώθηκε, πλέον, στον ένα βαθμό.

Η ομάδα του Τζανλούκα Φέστα παρέμεινε στην 13η θέση με 21 βαθμούς, έναν περισσότερο από την "ελαφρά ταξιαρχία", τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε του μίνι πρωταθλήματος και τα πάντα, εκτός απρόοπτου, θα κριθούν στη μεταξύ τους αναμέτρηση που θα ακολουθήσει (το πρόγραμμα των επόμενων τριών αγωνιστικών θα γίνει γνωστό μετά τη συνεδρίαση της Μεγάλης Τρίτης 19/04).

Η ομάδα που θα τερματίσει τελευταία θα υποβιβαστεί στη Super League 2, ενώ αυτή που θα πάρει την 13η θέση θα διεκδικήσει την παραμονή της στα "σαλόνια" του ελληνικού ποδοσφαίρου σε αγώνα μπαράζ.

Αν και οι γηπεδούχοι προσπάθησαν από την αρχή να κυριαρχήσουν στον αγωνιστικό χώρο και να πετύχουν ένα γρήγορο γκολ, προκειμένου να διώξουν το άγχος, η ομάδα που μπήκε μπροστά στο σκορ ήταν ο Ιωνικός. Στο 31΄ ο Λένις πήρε τη μπάλα και με σέντρα ακριβείας έδωσε την ευκαιρία στον Μάντζης να "γράψει" με κεφαλιά το 1-0.

Στο 66΄ ο Ιωνικός πέτυχε και δεύτερο τέρμα με διπλή προσπάθεια του Λένις, αλλά μετά τον έλεγχο της φάσης από τον VAR διαπιστώθηκε ότι ο σκόρερ των Νικαιωτών βρήκε δίχτυα από θέση οφσάιντ.

Διαιτητής: Α. Κουτσιαύτης

Κίτρινες: Μπεχαράνο, Τζανδάρης - Βαλεριάνος, Μύγας, Σάντσες, Άοσμαν

ΛΑΜΙΑ (Τζ.Φέστα): Σαράνοβ, Σαραμαντάς, Τζανετόπουλος, Τζανδάρης, Νούνιες, Μανούσος (75΄ Μπανγκουρά), Καραμάνος (59΄ Βέλλιος), Σιμόν (75΄ Προβυδάκης), Μπεχαράνο (64΄ Ελευθεριάδης), Βύντρα (46΄ Τιρόνε), Λούκας

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δ. Μακρής): Χουτεσιώτης, Άοσμαν, Ντάλσιο (61΄ Κιάκος), Βαλεριάνος, Τσιγκρίνσκι, Μύγας, Σάντσες, Ρομαό, Κάνιας, Λένις (85΄ Γκοτσούλιας), Μάντζης (60΄ Τουράμ)

