Ουκρανία: Η Μαριούπολη δεν παραδόθηκε, ο Ζελένσκι θέλει όπλα

Νέο αίτημα του Ζελένσκι για παράδοση όπλων στη χώρα του, ενώ ο ΥΠΕΞ τη Ουκρανίας υποστηρίζει ότι, η Μαριούπολη δεν «έπεσε».

Ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέκρινε εκ νέου τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις όπλων στη χώρα του.

«Κάθε καθυστέρηση των παραδόσεων όπλων, κάθε πολιτική καθυστέρηση δίνει την άδεια στη Ρωσία να αφαιρέσει ζωές Ουκρανών. Έτσι το μεταφράζει η Ρωσία», υποστήριξε ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους στο βραδινό διάγγελμά του.

Ειδικοί εκτιμούν πως η Ουκρανία θα χρειαστεί πολύ περισσότερα βαριά όπλα από όσα διαθέτει στον ανατολικό τομέα της χώρας για να μπορέσει να αποκρούσει τη ρωσική επίθεση.

Ο κ. Ζελένσκι επανέλαβε την προειδοποίηση ότι ο ρωσικός στρατός ετοιμάζεται να εξαπολύσει πολύ σύντομα ευρείας κλίμακας έφοδο στο Ντονμπάς.

«Όπως ακριβώς οι Ρώσοι καταστρέφουν τη Μαριούπολη, θέλουν να σβήσουν από τον χάρτη πόλεις και κοινότητες στις περιφέρειες Ντονιέτσκ και Λουχάνσκ», είπε.

Στη Μαριούπολη, λιμάνι στρατηγικής σημασίας που πολιορκείται επί εβδομάδες, θεωρείται πως έχουν σκοτωθεί χιλιάδες κάτοικοι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε εταίρους του Κιέβου που «αληθινά βοηθούν όπως μπορούν», ωστόσο επέμεινε ότι «όσοι έχουν όπλα και πυρομαχικά που χρειαζόμαστε και καθυστερούν να μας τα προμηθεύσουν πρέπει να ξέρουν ότι η μοίρα αυτής της μάχης εξαρτάται κι από αυτούς. Η μοίρα ανθρώπων που μπορούν να σωθούν».

Δεν «έπεσε» η Μαριούπολη

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα στο ουκρανικό λιμάνι της Μαριούπολης «αποφάσισαν να ισοπεδώσουν την πόλη με κάθε κόστος». Λίγες ώρες νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της χώρας Ντένις Σιμχάλ είπε ότι η Μαριούπολη «δεν έπεσε» παρά το τελεσίγραφο της Ρωσίας για την παράδοσή της και οι εναπομείνασες ουκρανικές δυνάμεις εκεί θα «πολεμήσουν μέχρι τέλους».

Ουκρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν επίσης ρωσικούς βομβαρδισμούς και αεροπορικές επιδρομές σε πολλούς στόχους σε ολόκληρη την Ουκρανία. Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν από βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο. Στο Μικολάιφ κοντά στο λιμάνι της Οδησσού, ο κυβερνήτης αναφέρει συνεχείς επιθέσεις με ρουκέτες.

