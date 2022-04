Παράξενα

Ισπανία: Έκαψαν τον Πούτιν αντί για τον Ιούδα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έναν… διαφορετικό Ιούδα έκαψαν οι Ισπανοί στις Κανάριες Νήσους.

Το ομοίωμα του Βλαντιμίρ Πούτιν έκαψαν κάτοικοι των Κανάριων Νήσων αντί για το ομοίωμα του Ιούδα.

Ο πάνινος Πούτιν, κατά πολύ ψηλότερος από τον Ρώσο Πρόεδρο, κάηκε υπό χειροκροτήματα, λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Φορούσε μπουφάν και το τυπικό σακάκι των Ρώσων, ενώ πριν τυλιχθεί στις φλόγες, είχε κάνει βόλτα στις γειτονιές της πόλης.

Οι Ισπανοί, καθολικοί, καίνε τον «Ιούδα» την Κυριακή του Πάσχα, όπως κάνουμε κι εμείς στην Ελλάδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεγάλη Εβδομάδα στον ΑΝΤ1 με Ιερές Ακολουθίες και σπουδαίες παραγωγές (εικόνες)

Απάτη με μαϊμού πωλήσεις μέσω Ίντερνετ

Θεσσαλονίκη: Έσπασαν πατσατζίδικο γιατί τους ζήτησαν πιστοποιητικά (βίντεο)