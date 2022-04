Life

Πέθανε η Κατρίν Σπάακ

Έφυγε απότη ζωή η ηθοποιός Κατρίν Σπάακ, η «αιώνια έφηβη του ιταλικού σινεμά»

Η βελγοϊταλίδα ηθοποιός Κατρίν Σπάακ, ηγερία του ιταλικού μεταπολεμικού σινεμά, πέθανε χθες σε ηλικία 77 ετών, μετέδωσε η Rai.

Η Κατρίν Σπάακ είχε υποστεί εγκεφαλικό το 2020 και έκτοτε βρισκόταν σε νοσοκομείο της Ρώμης.

Κόρη του σεναριογράφου Σαρλ Σπάακ, ανιψιά του βέλγου πρωθυπουργού Πολ-Ανρί Σπάακ, εκ των πατέρων της Ευρώπης, η Κατρίν Σπάακ γεννήθηκε στις 3 Απριλίου 1945 στην Γαλλία.

Συνεργάσθηκε με τον Ζαν Μπεκέρ ("Le trou") πριν φύγει για την Ιταλία όπου θα εξελιχθεί σε σταρ του σινεμά και της τηλεόρασης.

Εμφανίσθηκε στις ταινίες «Ο Φανφαρόνος» του Ντίνο Ρίζι, «Η Γάτα με τις Εννιά Ουρές» του Ντάριο Αρτζέντο, «Weekend at Dunkirk, Δουνκέρκη - 2 Ιουνίου) του Ανρί Βερνέιγ, «Scandalo Secreto», της Μόνικα Βίτι.

Τραγουδίστρια, έγινε γνωστή το 1963 με το «Quelli della mia eta», διασκευή του «Tous les garcons et les filles» της Φρανσουάζ Αρντί.

Στο Twitter, ο Πιερ Λεσκύρ, πρόσωπο της γαλλικής τηλεόρασης, χαιρέτισε την «εφηβική και ελεύθερη ομορφιά» της, ενώ ο συγγραφέας Ανρί-Ζαν Σερβά «την αιώνια έφηβη του ιταλικού σινεμά».

Στην Ιταλία, ο υπουργός Πολιτισμού Ντάριο Φραντσεσκίνι αποχαιρέτησε «την εκλεκτική, καλλιεργημένη και εκλεπτυσμένη καλλιτέχνιδα που βρήκε στην χώρα μας το σπίτι που την υποδέχθηκε και αγάπησε».

