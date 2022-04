Κοινωνία

“Ελευθέριος Βενιζέλος”: Ξάφριζε επιβάτες και αυτοκίνητα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες στο "μακρυχέρη" του αεροδρομίου. Πώς δρούσε, που "έσπρωχνε" τα κλοπιμαία.

Συνελήφθη, βραδινές ώρες της 16-4-2022 στην Αθήνα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, 28χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για κλοπές κατ’ εξακολούθηση.



Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών κλοπών από επιβάτες που κινούνταν στους χώρους του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, αλλά και διαρρήξεων- κλοπών από σταθμευμένα οχήματα πέριξ του αεροδρομίου, ταυτοποιήθηκε ο δράστης και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.



Μετά από αναζητήσεις, εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας και συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές που είχε αφαιρέσει νωρίτερα από επιβάτη του αεροδρομίου.



Όπως εξακριβώθηκε από την προανακριτική έρευνα, δρούσε μεθοδικά και οργανωμένα. Αρχικά κατόπτευε τον χώρο για εντοπισμό επιβατών, από τους οποίους αφαιρούσε τσάντες και αποσκευές, όταν αυτοί ήταν απασχολημένοι.



Συχνά άλλαζε ενδυμασία, προκειμένου να καταστεί δυσκολότερος ο εντοπισμός του και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πράξης του, επιβιβάζονταν σε Μέσο Μαζικής Μεταφοράς και διέφευγε.



Επιπλέον φρόντιζε να πετάξει στη διαδρομή τα σακίδια και τις τσάντες που αφαιρούσε, ενώ τα κλεμμένα αντικείμενα τα διοχέτευε σε κλεπταποδόχους στις περιοχές της πλατείας Ομονοίας και του Μοναστηρακίου.



Από την έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, εξιχνιάστηκαν -12- περιπτώσεις κλοπών, ενώ η έρευνα για την εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής του δραστηριότητας συνεχίζεται.



Επιπρόσθετα, ο 28χρονος έχει κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για πλήθος αδικημάτων.



Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: θρίλερ με την εκταφή της Μαλένας

Μεγάλη Δευτέρα: Τι συμβολίζει η πρώτη ημέρα στην Εβδομάδα των Παθών

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Εβδομάδα εκπλήξεων (βίντεο)