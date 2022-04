Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Χάρκοβο: Νεκροί από βομβαρδισμούς

Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στο Χάρκοβο. Οβίδα έπληξε παιδική χαρά σε μια οικιστική περιοχή

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, μια μέρα από τις φονικές επιδρομές που άφησαν πίσω τους έξι νεκρούς.

Σύμφωνα με το γραφείο της τοπικής εισαγγελίας, μια οβίδα αργά σήμερα το πρωί έπληξε μια παιδική χαρά σε μια οικιστική περιοχή σκοτώνοντας έναν άνδρα και μια γυναίκα και προκαλώντας ζημιές σε κτήρια.

Ο επικεφαλής του κέντρου ιατρικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ο Βίκτορ Ζαμπάτσα, δήλωσε στο ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax ότι μια αεροπορική επιδρομή σε ένα κέντρο διανομής ανθρωπιστικής και ιατρικής βοήθειας σήμερα είχε ως ποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυμτισθούν έξι.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στην πόλη άκουσαν ισχυρές εκρήξεις σήμερα το πρωί.

Βομβαρδισμοί χθες Κυριακή στο Χάρκοβο, την δεύτερη σε πληθυσμό ουκρανική πόλη, πριν τον πόλεμο, προκάλεσαν τον θάνατο έξι ανθρώπών και τον τραυματισμό 24, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που έδωσε το γραφείο του κυβερνήτη. Τρεις ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς στην περιοχή.

