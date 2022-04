Κοινωνία

Πρόστιμο σε ανεμβολίαστους: Το ΣτΕ ζητάει στοιχεία από το Δημόσιο για να εκδώσει απόφαση

Μέχρι πότε δόθηκε προθεσμία στους συναρμόδιους φορείς του Δημοσίου να αποστείλουν έγγραφα και στοιχεία. Ποιοι έχουν στραφεί κατά του προστίμου των 100 ευρώ. Πότε αναμένεται η απόφαση.

Η μείζονα Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με σημερινή προδικαστική απόφασή της, αναβάλει την έκδοση οριστικής απόφασης για το ζήτημα του προστίμου για τους ανεμβολίαστους πολίτες άνω των 60 ετών και καλεί τους συναρμόδιους υπουργούς να καταθέσουν στοιχεία (το λεγόμενο φάκελο) μέχρι την 6η Μαΐου 2022, προκειμένου το δικαστήριο να εκδώσει την οριστική απόφασή του.

Υπενθυμίζεται, ότι ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης έχει ανακοινώσει (23 Μαρτίου 2022), ότι από 15 Απριλίου 2022 καταργείται το πρόστιμο των 100 ευρώ για τους ανεμβολίαστους.

Μεταξύ αυτών που έχουν προσφύγει στο ΣτΕ για το θέμα του εμβολίου είναι ένας πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, δύο αρεοπαγίτες, ένας πρώην πρόεδρος Εφετών, δύο δικηγόροι, ένας γιατρός, ένας ιερέας, ένας συνταξιούχος εκπαιδευτικός, ιδιωτικοί υπάλληλοι κλπ, οι οποίοι είναι όλοι άνω των 60 ετών.

Αναλυτικότερα, ενώπιον της μείζονος Ολομέλειας του ΣτΕ, την 8η Απριλίου 2022, συζητήθηκαν οι αιτήσεις αρνητών εμβολιασμού κατά της COVID-19, οι οποίοι ζητούν να ακυρωθεί η υπουργική απόφαση που προβλέπει τη μηναία καταβολή προστίμου των 100 ευρώ σε όσους αρνούνται να εμβολιαστούν και για όσο διάστημα παραμένουν ανεμβολίαστοι.

Η εισηγήτρια των υποθέσεων, η σύμβουλος Επικρατείας Μαρλένα Τριπολιτσιώτη, κατά την ημέρα της συζήτησης είχε αναφέρει ότι με δύο έγγραφα του ΣτΕ είχε ζητηθεί από τους συναρμόδιους φορείς του Δημοσίου, να αποστείλουν έγγραφα και στοιχεία στο ΣτΕ επί των επίμαχων υποθέσεων, αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Σήμερα, η μείζονα Ολομέλεια του ΣτΕ με την προδικαστική απόφασή της ζητεί από τα συναρμόδια υπουργεία Επικρατείας, Οικονομίας και Υγείας, όπως και από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), να προσκομίσουν στοιχεία, μέχρι την 6η Μαΐου 2022.

