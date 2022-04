Τεχνολογία - Επιστήμη

Σανγκάη – Μόσιαλος: Αδιέξοδη η πολιτική για μηδενική διασπορά του κορονοϊού

Τι απαντά ο καθηγητής πολιτικής της Υγείας στο ενδεχόμενο να συμβαίνει κάτι άλλο. Τι λέει για τα περιστατικά οξείας ηπατίτιδας σε παιδιά στην Βρετανία.



Για το σκληρό lockdown και τις εικόνες χάους στην Σανγκάη, σε μια προσπάθεια περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ο καθηγητής πολιτικής της Υγείας στο London School of Economics, Ηλίας Μόσιαλος.

Ο κ. Μόσιαλος, τόνισε ότι αυτή είναι η πολιτική της Κίνας τα τελευταία δυο χρόνια. Όπως είπε οι Κινέζοι εφαρμόζουν πολύ πιο αυστηρά μέτρα κατά του κορονοϊού σε σχέση με την Δύση,

Συγκεκριμένα, ο κ. Μόσιαλος τόνισε ότι στην Κίνα θέλουν μηδενική διασπορά του ιού, ωστόσο υπογράμμισε ότι αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη. Η διασπορά ιού με την παραλλαγή της Όμικρον 2 είναι πολύ μεγάλη και δεν μπορεί να μηδενιστεί.

«Έχουμε φύγει από την λογική ότι δεν θα νοσήσει κανείς έστω και ήπια», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι ο ιός πλέον έχει αλλάξει και η Κίνα δεν το έχει «καταλάβει». Επίσης, όπως είπε τα κινεζικά εμβόλια δεν είναι τόσο αποτελεσματικά.

Παράλληλα, απαντώντας στο ερώτημα για το ενδεχόμενο να συμβαίνει κάτι άλλο, όπως αρκετοί υποστηρίζουν, ο κ. Μόσιαλος, απέρριψε αυτές τις θεωρίες κάνοντας λόγια θεωρίες συνωμοσίας

Σχετικά με τα περιστατικά οξείας ηπατίτιδας σε παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο, που έχουν προκαλέσει ανησυχία, ο κ. Μόσιαλος, ξεκαθάρισε ότι αυτά δεν έχουν σχέση με τον κορονοϊό και πρόσθεσε ότι δεν πρόκειται για περιστατικά με τις κλασικές μορφές ηπατίτιδας. Όπως ανέφερε υπάρχει συστηματική επιδημιολογική παρακολούθηση.

