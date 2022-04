Νέα Υόρκη: Αγνοούμενη μητέρα βρέθηκε κατακρεουργημένη σε τσάντα (εικόνες)

Κόσμος

Συγκλονίζει το στυγερό έγκλημα που σημειώθηκε στο Κουίνς της Νέας Υόρκης.

Νεκρή σε σακβουαγιάζ βρέθηκε μία γυναίκα, η οποία είχε εξαφανιστεί από το Κουίνς, στη Νέα Υόρκη, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Η 51χρονη, μητέρα δύο παιδιών είχε δεχθεί 58 μαχαιριές στο λαιμό, το θώρακα, τα χέρια και τα πόδια της, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές.

Η Αστυνομία δέχθηκε κλήση όταν, ένας περαστικός παρατήρησε αίμα να στάζει από την τσάντα, που του κίνησε τις υποψίες. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, που βρήκαν τη γυναίκα μέσα χωρίς τις αισθήσεις της.

Ο ιατροδικαστής προσδιόρισε τα αίτια του θανάτου από χτύπημα με αιχμηρό αντικείμενο στο λαιμό.

Δεν έγιναν συλλήψεις, όμως υπάρχει ένας ύποπτος.

Ο σύζυγος της γυναίκας έλειπε εκτός πόλης όταν ανακαλύφθηκε το πτώμα της και επέστρεψε όταν το έμαθε.

