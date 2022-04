Πολιτική

Γεωργαντάς: Σήμερα οι επιδοτήσεις για τις ζωοτροφές

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για το νομοσχέδιο για την αισχροκέρδεια, τη στήριξη των κτηνοτρόφων και την τιμή του αρνιού.

Για το νομοσχέδιο για την αισχροκέρδεια, την ακρίβεια στα τρόφιμα και τη διαμόρφωση των τιμών των αμνοεριφίων ενόψει του Πάσχα μίλησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», από όπου και προανήγγειλε την καταβολή στήριξης στους κτηνοτρόφους.

«Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα όταν έχουμε βεβαίωση παράβασης 50.000 ευρώ ή μικρότερες, αλλά δύο φορές, να δημοσιοποιείται από τον Υπουργό το όνομα της επιχείρησης», περιέγραψε τον πυρήνα του νομοσχεδίου που ψηφίζεται από την Ολομέλεια.

Μέχρι στιγμής, έχουν βεβαιωθεί 65 παραβάσεις για αισχροκέρδεια, σύμφωνα με τον Γιώργο Γεωργαντά, που εξήγησε πως, το μέτρο δημοσιοποίησης του ονόματος της επιχείρησης δεν θα έχει αναδρομική ισχύ.

Παραδεχόμενος ότι υπήρξε αύξηση των τιμών το περασμένο διάστημα, ο Υπουργός εξέφρασε την πεποίθηση πως, «η αγορά έχει σταθεροποιηθεί» και συμπλήρωσε πως, η επάρκεια που υπάρχει βοηθά στη συγκράτηση των τιμών.

«50.000 τόνοι ζωοτροφές ήρθαν οδικώς και άλλες 80.000 έχουν ελλιμενιστεί», συμπλήρωσε σχετικά.

«Είδε» λίγο πιο αυξημένη από πέρυσι την τιμή του αρνιού και είπε πως «υπάρχει πολύ καλή ροή στην αγορά».

Σε παρέμβαση που έκανε ο πρόεδρος των Κτηνοτρόφων, Παναγιώτης Πεβέρετος, σχετικά με την τιμή του αρνιού, εξήγησε πως:

Από την ηπειρωτική Ελλάδα το αρνί πωλείται σφαγμένο στα περίπου 8 ευρώ.

«Πολλά φεύγουν στους κρεοπώλες, με τους οποίους έχουμε συνεργασία όλο το χρόνο, εκεί γίνεται διαπραγμάτευση ποιος θα πληρώσει το σφαγείο. Σε άλλη περίπτωση, το παίρνει ο έμπορος από το σφαγέα», εξήγησε ο πρόεδρος, ξεκαθαρίζοντας πως, «τα 8 ευρώ δεν καλύπτουν τα έξοδα που φτιάξαμε το αρνί.

Εμείς χαμένοι είμαστε, αν ο κρεοπώλης το πάρει από εμάς, μπορεί να το πουλήσει. Αν το πουλήσει 13-14 ευρώ, θα αισχροκερδήσει, γιατί αν κάνει σκόντο στο κέρδος του, θα το πουλήσει 12 ευρώ».

Στα νησιά το αρνί πωλείται ζωντανό από 4 με 5 ευρώ και στην Κρήτη κάτω από 7 ευρώ το κιλό.

Πέρυσι η τιμή πώλησης του αρνιού από τον κτηνοτρόφο ήταν στα 6,5-7 ευρώ το κιλό.





Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ανακοίνωσε πως σήμερα θα καταβληθούν 50.000.000 ευρώ ενισχύσεις για τις ζωοτροφές και τις επόμενες ημέρες για τα γάλατα.

Ερωτηθείς για τη μείωση στον ΦΠΑ των βασικών προϊόντων, είπε πως «θα τοποθετηθεί η κυβέρνηση συνολικά, στηρίζουμε τους παραγωγούς, όσο μπορούμε».

Αναφορικά με το εμπάργκο στα ρωσικά προϊόντα είπε πως, «η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε το δικαίωμα να ελλιμενίζονται όλα τα ρωσικά πλοία, εφόσον είναι τρόφιμα ή φάρμακα» και όσο αφορά το τι θα κάνει η Ελλάδα, είπε πως «από τη στιγμή που θα υπάρχουν αιτήματα για εισαγωγές, θα τα δούμε».

Για την τιμή του σιταριού είπε πως «έχουν σταθεροποιηθεί οι καταστάσεις» και ότι, ο μεγαλύτερος προμηθευτής της χώρας μας είναι η Βουλγαρία.

Τέλος, ο Γιώργος Γεωργαντάς είπε πως, μετά το Πάσχα αναμένονται 26 εκατομμύρια ευρώ ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον πρωτογενή τομέα, ενώ σήμερα καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ οι τελευταίες, για το έτος, αποζημιώσεις για τις πλημμύρες και τις φωτιές.