Πάτρα – Θάνατος Μαλένας : ο Γρηγόρης Λέων τον ζωντανεύει με σκίτσο (εικόνες)

Ο ιατροδικαστής σκιτσάρει τον τρόπο που πέθανε η κόρη της Ρούλας Πισπιρίγκου, τρία χρόνια μετά το θάνατό της.

Την ασφυξία ως αιτία θανάτου της Μαλένας «δείχνει» ξανά ο ιατροδικαστής, Γρηγόρης Λέων, ο οποίος κάνει λόγο για έγκλημα, το οποίο και αναπαριστά με ένα σκίτσο, στο Twittter.

Στη νέα του ανάρτηση, δείχνει με ένα σκίτσο πώς το παιδάκι από την Πάτρα πέθανε από ασφυξία. Σημειώνει ότι τα τραύματα από τις φωτογραφίες που ελήφθησαν είναι πλήρως συμβατά με ασφυξία.

Ο θάνατος της μικρής είχε αρχικά αποδοθεί σε ηπατική ανεπάρκεια, κατόπιν όμως, εισαγγελικής παραγγελίας, οι ιατροδικαστές Καρακούκης, Καλόγριας και Σπηλιοπούλου, τον επανεξετάζουν και θα συντάξουν το τελικό τους πόρισμα.

Όπως γράφει ο Γρηγόρης Λέων στο twitter: «Στη Μαλένα είναι σημαντικό να αξιολογηθούν ορθά όλα τα τραύματα του παιδιού στο πρόσωπο από τις φωτογραφίες που ελήφθησαν. Το ύψος των αμυχών στη βάση της μύτης (ψηλά) είναι πλήρως συμβατό με ασφυξία. Ο δράστης της φωτογραφίας (από τη βιβλιογραφία) είναι αριστερόχειρας».

Η εκταφή των οστών της Μαλένας ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, λόγω της παρέλευσης των τριών ετών από το θάνατό της, η οικογένεια ωστόσο, έχει ζητήσει ετήσια παράταση.





