ΥΠΕΣ: Αδύνατον να πληρωθούν πριν το Πάσχα οι εργαζόμενοι σε Αυτοδιοίκηση και ΝΠΔΔ

«Τεχνικά αδύνατο» να πληρωθούν την Μεγάλη Πέμπτη οι εργαζόμενοι σε Τ.Α και ΝΠΔΔ σε αντίθεση με τους υπαλλήλους της κεντρικής διοίκησης και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για καταβολή της μισθοδοσίας στους υπαλλήλους της κεντρικής διοίκησης και των Σωμάτων Ασφαλείας τη Μεγάλη Πέμπτη είναι «τεχνικά αδύνατο» να ισχύσει και για τους εργαζόμενους της Αυτοδιοίκησης και των ΝΠΔΔ, οι οποίοι θα λάβουν τον μισθό τους, όπως είναι προγραμματισμένο, την Τρίτη 26 Απριλίου.

Αυτό διευκρινίζει το υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο εξηγεί ότι η ευνοϊκή πρωτοβουλία για καταβολή της μισθοδοσίας προ του Πάσχα κατέστη εφικτή έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών και των Διατραπεζικών Συστημάτων ΔΙΑΣ.

Το ίδιο δεν ήταν εφικτό να ισχύσει για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ «εξαιτίας του γεγονότος ότι αρκετοί φορείς συνεργάζονται με διαφορετικά τραπεζικά ιδρύματα για τη μισθοδοσία του προσωπικού τους ενώ κάθε φορέας έχει προγραμματίσει την διαθεσιμότητα των ταμειακών διαθέσιμών του για την καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού του στην προγραμματισμένη ημερομηνία (απόγευμα της Τρίτης 26 Απριλίου)», σημειώνει το υπουργείο Εσωτερικών.

